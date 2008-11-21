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Александр Лукашенко подписал два указа, которые помогут наладить конструктивный диалог Евросоюза с нашей страной

21 ноября 2008 19:05
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Тем самым, для сотрудничества Беларуси и ЕС создана системная основа. Это позволит эффективно реализовывать совместные проекты. Стороны заинтересованы в укреплении энергетического, транспортного сотрудничества, совершенствовании таможенной инфраструктуры, а также борьбе с незаконной миграцией и защите окружающей среды. Таким образом, в Беларуси создаются благоприятные условия для добрососедских отношений с Европейским союзом.

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