Александр Лукашенко подарил трактор "Беларус" Индии

Машина от имени Президента Беларуси передана бывшему вице-президенту Индии и председателю верхней палаты индийского парламента Бхайрону Сингху Шек-хавату. Как отметили в МИД Беларуси, во время официального визита Главы государства в Индию в апреле прошлого года индийский политик рассказал Александру Лукашенко о большом личном опыте в области ведения сельского хозяйства в масштабе государства, а также высказал значительный интерес к белорусской сельхозтехнике. В ответ Александр Лукашенко пообещал передать Бхайрону Сингху Шек-хавату трактор "Беларус". Передача машины призвана в том числе продемонстрировать высокие качественные характеристики белорусской техники в климатических условиях Индии.