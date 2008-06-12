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Александр Лукашенко подарил трактор "Беларус" Индии

12 июня 2008 14:33
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Машина от имени Президента Беларуси передана бывшему вице-президенту Индии и председателю верхней палаты индийского парламента Бхайрону Сингху Шек-хавату. Как отметили в МИД Беларуси, во время официального визита Главы государства в Индию в апреле прошлого года индийский политик рассказал Александру Лукашенко о большом личном опыте в области ведения сельского хозяйства в масштабе государства, а также высказал значительный интерес к белорусской сельхозтехнике. В ответ Александр Лукашенко пообещал передать Бхайрону Сингху Шек-хавату трактор "Беларус". Передача машины призвана в том числе продемонстрировать высокие качественные характеристики белорусской техники в климатических условиях Индии.

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