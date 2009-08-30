Александр Лукашенко побывал в Логойске

Там он посетил торговые площади «Логойского пассажа» - самого крупного и современного комплекса системы потребкооперации в регионах.

Здесь расположены продовольственный супермаркет площадью 1000 кв.м и магазин «Строймаркет» площадью 350 кв.м. В торговом комплексе в широком ассортименте представлена продукция всех отечественных товаропроизводителей. При этом их доля от общего количества товаров составляет более 90%. Здесь также введена система дисконтных скидок для покупателей.

Как было доложено Президенту, до 2010 года планируется построить еще 20 таких объектов торговли в малых и средних городах.



Президент 31 августа продолжит рабочую поездку по регионам Беларуси. В центре внимания главы государства будут находиться вопросы развития белорусского Полесья, сообщает БелТА.