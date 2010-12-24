Александр Лукашенко победил на выборах Президента Беларуси, набрав 79,65% голосов

Центризбирком страны объявил сегодня официальные итоги президентских выборов. Явка избирателей составила более 90% процентов.

За выборами наблюдали 39 тысяч внутренних и более тысячи зарубежных наблюдателей. Большинство из них высоко оценили организацию избирательного процесса в Беларуси. В ЦИКе подчеркнули, что нынешняя избирательная кампания в целом прошла спокойно и организованно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик Секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Миссия наблюдателей от СНГ оценивает прошедшие выборы как соответствующие избирательному законодательству Республики Беларусь и общепризнанным демократическим нормам.

За Костусева Григория Андреевича отдали свои голоса 1,97% избирателей, за Лукашенко Александра Григорьевича — 79,65%, за Михалевича Алексея Анатольевича — 1,02%, за Некляева Владимира Прокофьевича — 1,78%, за Романчука Ярослава Чеславовича — 1,98%, за Рымашевского Виталия Анатольевича — 1,09%, за Санникова Андрея Олеговича — 2,43%, за Статкевича Николая Викторовича — 1,05%, за Терещенко Виктора Ивановича — 1,19%, за Усса Дмитрия Ивановича — 0,39%. Против всех проголосовали 6,47% избирателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Мы каждый день выносим какие-то уроки. Наверное, главный урок —что нам каким-то образом нужно нормализовать поведение тех, кто находится на избирательном участке. Часть наблюдателей, как и некоторые члены избирательных комиссий некоторых оппозиционных партий просто издевались над членами избирательных комиссий. Поэтому нам четко нужно прописывать кодекс поведения для всех.