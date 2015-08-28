Александр Лукашенко ознакомится с ходом наведения техпорядка на фермах бывшего СПК «Советская Белоруссия» в Каменецком районе

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка президента по Брестской области. Александр Лукашенко 28 августа посетит Каменецкий район, где ознакомится с ходом выполнения его поручений по наведению технологического порядка на фермах бывшего СПК «Советская Белоруссия». Глава государства также посетит машинный двор «Беловежский». Кроме того, планируется, что президенту доложат о завершении уборки зерновых и заготовки кормов, социально-экономическом развитии Брестской области.

27 августа Александр Лукашенко посетил Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. Это предприятие — крупнейший в Беларуси производитель текстиля. Такой статус оно получило благодаря модернизации, которую провели здесь в сжатые сроки. После посещения объединения Александр Лукашенко ответил на волнующие людей вопросы. Темы были затронуты самые разные: льготное кредитование, курсы валют, пенсионный возраст. При этом, общаясь с рабочими предприятия, президент призвал трудовые коллективы напрячься, чтобы выстоять в непростых внешнеэкономических условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня уже страны не думают о том, что будет в результате того, что девальвируется валюта. Они уже не думают об этом. Они думают о том, как удержаться в этом бурном потоке, не остановить производство и хоть на минимум пройти этот период. Он преодолим. Так все время не будет. Сколько будет тянуться это — пол года, год — это никто не знает. Мы отслеживаем. Разные прогнозы дают. Нам надо пройти этот год нормально. Посмотрим, что будет в конце года. Я уверен, что в следующем году мы начнем выкарабкиваться из этого положения. Хотя мы не обвалились так, как другие. Что касается курсообразования. Вы, наверное, знаете. Я еще раз хочу повторить. Мы не будем искусственно сдерживать курс национальной валюты по отношению к другим валютам. И мы это не делаем. Потому что, если мы начнем их сдерживать и как-то пытаться этим сдержать инфляцию, помочь чему-то и так далее, не те времена, мы опять придем к тому, что нам разово придется на 30% девальвировать валюту. Поэтому мы придерживаемся вот этого плавающего курса, чтобы пройти вот эти тяжелые времена.