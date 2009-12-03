Александр Лукашенко ожидает от заседания Высшего Госсовета конкретных практических решений

Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с Госсекретарем Союзного государства Беларуси и России Павлом Бородиным.

Повестка дня заседания, которое пройдет в Москве 10 декабря включает в себя 17 вопросов. Обсуждая союзное строительство, глава государства подчеркнул, что все темы должны быть тщательно проработаны и давать реальные результаты для народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- 10 лет – это дата, когда надо подводить итоги. И президентам, и премьерам придется говорить людям, чего мы достигли, чего нет. 10 декабря в Москве пройдет встреча, я думаю, что кроме торжественности это мероприятие должно иметь конкретный практический характер.

В свою очередь, Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Павел Бородин доложил о ходе выполнения союзных программ. И отметил, что за 10 лет существования Союзного государства страны добились значительных успехов.