Александр Лукашенко ответил на ряд вопросов представителей СМИ

В частности, на такой актуальный, как грядущая посевная компания. Глава государства четко разъяснил: кому в каком размере, и под какие цели государство будет выделять средства.

Самым сложным вопросом Президент назвал выполнение такого показателя как экспорт. И, к сожалению, констатировал наличие барьеров торговле с Россией и Европой. Продавать белорусские предприятия за бесценок никто не будет. Так заявил Президент, отвечая на вопрос о приватизации в нашей стране.



Глава государства пояснил: иностранных инвесторов сегодня привлекает стабильность, низкий уровень коррупции и обязательность белорусов, как партнеров по бизнесу. Наша страна открыта для инвесторов, однако высказывания о том, что всю собственность в Беларуси "сбагрят" (цитата), Президент назвал полной глупостью.

И еще один вопрос, на который глава государства ответил эмоционально и предельно откровенно: взаимоотношения с оппозицией и налаживание контактов с Западом и Европой. Высказывания ряда оппозиционеров Президент назвал "неуклюжей болтовней" и заметил, что Европа сегодня поняла – так разговаривать с Беларусью нельзя.