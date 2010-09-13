Александр Лукашенко отправил на доработку проект указа «О внесении изменений в ПДД»

Президент Беларуси высказал сомнения в целесообразности ряда предлагаемых изменений в Правила дорожного движения.

Об этом шла речь на докладе главе государства по проекту указа «О внесении дополнений и изменений в Правила дорожного движения». Внесение корректировок в документ инициирует МВД Беларуси. В частности, правоохранительное ведомство предлагает снизить с 60 до 50 километров в час скорость движения автомобилей в населенных пунктах в темное время суток и при недостаточной видимости на дороге. Кроме того, в списке возможных изменений – расширение использования световозвращающих элементов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– У меня есть сомнения, все ли предлагаемые изменения отвечают общественным интересам, насколько они являются своевременными и не будет ли объективных трудностей при их применении. Не могут правила дорожного движения меняться так часто, как это мне в последнее время предлагается. Значит, или вы не дорабатываете, не видите, что будет завтра, послезавтра, не можете предвидеть этого и начинаете корректировать правила дорожного движения чуть ли не каждый год. Или у нас действительно такая аховая ситуация, что надо, к примеру, скорость где-то в населенном пункте в темное время суток ограничить 50 км в час вместо 60 км в час. Как будто это большая разница, и это что-то поменяет.

Часть изменений была предложена автолюбителями и профессиональными водителями. Например, много нареканий вызывает то положение ПДД, которое разрешает торговым машинам подъезжать по тротуару к магазину, но запрещает там остановку и, соответственно, разгрузку товара. Проект указа урегулирует эту спорную ситуацию. Кроме того, обновленные правила дорожного движения разрешат водителям в отдельных случаях не вызывать автоинспектора при ДТП.

Юрий Литвин, начальник управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь:

– Глобальных изменений в Правилах дорожного движения не будет. Основная причина изменений – необходимость реализации указа Президента №519 «О страховой деятельности». Положения этого указа, если говорить простым языком, направлены на упрощение порядка оформления дорожного происшествия. Т.е. водители, при согласии, при определенных обстоятельствах, могут разъезжаться без сотрудников ГАИ, если сумма не превышает эквивалент в 200 евро.