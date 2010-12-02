Александр Лукашенко отметил, что ОБСЕ не справилась с задачей в вопросе разрешения региональных конфликтов

Второго декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался один-на-один с кардиналом Тарчизио Бертоне. Беларусь и Ватикан сейчас продолжают работу над двусторонним соглашением.

Кардинал Тарчизио Бертоне, государственный секретарь Ватикана:

Мы с большим вниманием смотрим, каким образом белорусское государство занимается вопросами религии, вопросами католической религии и какое внимание в вашей стране государство уделяет этим вопросам. Можно сказать, ключевым моментом того, что между нашими странами сложились доверительные отношения, является соглашение, над которым мы сейчас работаем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, вроде, нет принципиальных разногласий, трудностей, сложностей. Все обозначенные вопросы успешно реашются.

Тарчизио Бертоне отмечает второго декабря двойной праздник: день рождение и 50-летие рукоположения в сан. Александр Лукашенко подарил кардиналу изданную в Беларуси Библию.

Белорусский президент так же дал интервью грузинским и казахским СМИ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации саммита. Что же касается работы ОБСЕ, Александр Лукашенко выступил с критикой ряда моментов в ее деятельности.

Александр Лукашенко:

Скажите, что это за организация, которая не имеет своего устава. Что это за организация, которая до сих пор не может решить ни одного вопроса, а ведь решения принимались ею, однозначные решения.

Все почему-то ринулись в выборную тематику, демократию, права человека. Кстати, права человека понимают слишком односторонне. Никто не сказал о правах человека как о достойной жизни, достаточной зарплате, нормальной работе и т. д., что, кстати, в Беларуси и Казахстане решено не хуже, чем в некоторых странах, которые присутствовали сегодня на саммите.

Глава белорусского государства также отметил, что ОБСЕ не справилась со своей задачей в вопросе разрешения региональных конфликтов. Довольно мало уделяется внимания и экономическому сотрудничеству в условиях кризиса.

Ну а сам саммит ОБСЕ сегодня официально закроют. Сразу по завершению самого масштабного совещания на высшем уровне в истории ОБСЕ быдут подписаны итоговые документы. В так называемой «Астанинской декларации» постарались отразить все векторы реформирования и дальнейшей судьбы организации.