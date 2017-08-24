Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи

Новости Беларуси. Систему белорусского образования необходимо совершенствовать, а не ломать. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на Республиканском педсовете, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие собрало более 800 человек: представителей власти и педагогических работников со всей страны. Цель – обсудить насущные проблемы школы, определить пути совершенствования учебной и воспитательной работы.

По словам главы государства, образование сложный процесс, который он не терпит грубого вмешательства. Иначе можно потерять все лучшее, что было наработано. Кроме того, Президент напомнил: основная функция учителя – учить, а не заниматься бумагами и ненужными делами. Александр Лукашенко предупредил министра образования, губернаторов, руководителей рай- и горисполкомов: в школу должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте окончательно поставим точку в этом вопросе. Я намекаю на то, что тот хлам, который раньше шел в школу, разные отписки. Дело даже не в излишней нагрузке для учителя. Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи. Это не нужно. Если бы это нужно было – другой вопрос. Но человеку делать ненужную работу – это унижение, это жуткая нагрузка, это то, чего мы допустить ни в коем случае не должны.