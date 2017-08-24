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Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи

24 августа 2017 15:42
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Новости Беларуси. Систему белорусского образования необходимо совершенствовать, а не ломать. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на Республиканском педсовете, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие собрало более 800 человек: представителей власти и педагогических работников со всей страны. Цель – обсудить насущные проблемы школы, определить пути совершенствования учебной и воспитательной работы.

По словам главы государства, образование сложный процесс, который он не терпит грубого вмешательства. Иначе можно потерять все лучшее, что было наработано. Кроме того, Президент напомнил: основная функция учителя – учить, а не заниматься бумагами и ненужными делами. Александр Лукашенко предупредил министра образования, губернаторов, руководителей рай- и горисполкомов: в школу должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте окончательно поставим точку в этом вопросе. Я намекаю на то, что тот хлам, который раньше шел в школу, разные отписки. Дело даже не в излишней нагрузке для учителя. Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи. Это не нужно. Если бы это нужно было – другой вопрос. Но человеку делать ненужную работу – это унижение, это жуткая нагрузка, это то, чего мы допустить ни в коем случае не должны.

Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи-1

Тем временем педагоги Минщины соберутся на выходные, чтобы обсудить школьные вопросы перед началом учебного года.

В Молодечно пройдет «большой педфорум». На него приглашены также представители общественных организаций и профсоюзного движения, руководство Миноблисполкома. Там не только обсудят насущное, но и расскажут о достижениях системы образования Минщины. Будут представлены лучшие педагогические проекты, современные технологии организации учебного процесса. Пройдут семинары, выставки, мастер-классы. В программе также чествование лучших учителей столичной области, ветеранов педагогического труда и торжественное принятие в ряды молодых специалистов.

# Образование в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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