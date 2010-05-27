Александр Лукашенко: Осталось совсем немного, чтобы подойти к средней заработной плате 500 долларов по стране

Александр Лукашенко сегодня посетил Могилёвский государственный университет имени Кулешова. Сначала Главе государства продемонстрировали вузовские достижения и научные разработки. Затем Александр Лукашенко выступил с лекцией перед 1500-тысячной аудиторией.

Речь Президента была посвящена эволюции белорусской модели экономического развития.

Глава государства коснулся самых разных вопросов и отметил, что главное в национальной модели развития — это создание «государства для человека».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Мы должны построить государство, государство для народа. Такова в концентрированном виде суть белорусской модели развития в целом.

В последние годы — я очень аккуратно отношусь к таким рейтингам — по индексу человеческого развития мы занимаем 68-ю позицию из 182-х стран. Эта очень высокая позиция. Здесь мы на постсоветском пространстве лидеры. Это отнюдь не означает, что мы, сложа руки, будем почивать на лаврах. 21-й век — кардинально новая эпоха. В ней лишь та экономика является преуспевающей, которая постоянно обновляется. Именно поэтому в Послании к белорусскому народу и Парламенту я подчеркнул, что из кризиса наша страна должна выйти более современной и готовой к жесткой конкуренции в условиях не докризисного, а уже посткризисного мира. Если даже мы успешно выкарабкаемся из этого кризиса, будет еще тяжелее, потому что возрастет конкуренция.

Нам нельзя превращаться в догматиков-консерваторов. Необходимо быстро и адекватно реагировать на вызовы времени. Нужен динамичный прорыв в развитии страны по всем направлениям.

Президент высказал своё отношение к приватизации госсобственности и к социальным обязательствам инвесторов, подчеркнув при этом, что сегодня собственники должны работать не только на себя, но и на людей.

Александр Лукашенко дал оценку и внешним заимствованиям Беларуси. Президент заметил, что эволюция нашего взаимодействия с МВФ — это ещё одно доказательство прагматичности и подвижности национальной модели.

Александр Лукашенко:

Вот вы заметили, что за последние полгода мы притормозили с ростом заработной платы, стипендии и так далее? Скажу откровенно: это было и требование МВФ. Но они правы. Если вы просите кредитов, если у вас чего-то не хватает, то, пожалуйста, вы там подожмитесь. И мы вынуждены были эти полгода скукорежится. И мы не так активно поддерживали по зарплатам бюджетников. Но эти полгода закончились.

Совсем недавно, принимая с докладом правительство, премьер-министра, я им напомнил, что нам осталось совсем немного, чтобы подойти к средней заработной плате 500 долларов по стране. Я подчеркиваю — средней! Это потянет за собой повышение пенсий, стипендий и прочего. Мы должны кровь из носа выполнить эти обязательства до конца этого года и перед Всебелорусским народным собранием мы должны отчитаться народу. И кризисы здесь в счет не берутся.

Сегодняшнее выступление Александра Лукашенко смогли увидеть не только студенты и преподаватели Могилёвского госуниверситета. В режиме он-лайн речь Главы государства услышали студенты других ВУЗов региона. После чего смогли задать свои вопросы лично Президенту.