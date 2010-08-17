Александр Лукашенко: Одна из острых проблем – это аварийность на дорогах, гибель и травматизм людей из-за нарушения ПДД

Система видеонаблюдения поможет сократить статистику чрезвычайных происшествий. Об этом на совещании по созданию системы мониторинга общественной безопасности заявил Александр Лукашенко.

Президент считает, что специалисты должны иметь более оперативную информацию для того, чтобы принимать меры по снижению количества ДТП, нарушений правопорядка или каких-либо других негативных фактов. Причем эта работа должна вестись поэтапно и включать в себя реализацию конкретных инвестпроектов. Два из них уже в стадии проработки.

Некоторое время назад Президент поставил Правительству задачу построить скоростные магистрали, соединяющие Минск с областными центрами. Дороги, которые уже приведены в идеальное состояние, теперь начнут обрастать системами видеонаблюдения. В каком-то смысле, тема этого совещания – увеличение комфорта на трассах с помощью технических средств.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Состояние общественной безопасности не имеет никаких тенденций к резкому ухудшению. Но мы созрели, чтобы использовать здесь какие-то технические средства. Речь не идет о том, чтобы смотреть все, везде и всюду. Речь о том, чтобы решить в первую очередь решить наиболее актуальные вопросы.

То есть вслед за Европой, где видеонаблюдение успешно существует не одно десятилетие, зоркий глаз камеры будет следить за ситуацией на отечественных трассах. Уже рассматриваются соответствующие инвестпредложения, в Минске создается проект Центра обработки поступающей с дорог информации. О том, чтобы соблюсти все евронормы и стандарты и шла сегодня речь на совещании с Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Одна из острых проблем, характерных для всех регионов страны, – это аварийность на дорогах, гибель и травматизм людей из-за нарушения правил дорожного движения. В ее решении должен быть комплексный подход, нацеленный как на улучшение технического состояния транспорта, дорог, так и на ужесточение контроля за нарушителями правопорядка и скоростного режима. Сокращению уровня аварийности должно способствовать формирование единой системы видеонаблюдения с фиксацией нарушений и последующим наказанием нарушителей.

Плюсов у такой системы много. Это и более эффективное управление потоками машин, возможность сократить остановки, уменьшить вредные выбросы в воздух, улучшить парковку в городе. По опыту европейцев эти меры увеличивают пропускную способность на 20%. Система отслеживает ситуацию на дороге и управляет светофорами более эффективно. Автоматически фиксируется и превышение скорости. Причем нарушившего правила белоруса никто останавливать не будет. Штраф он оплатит в любое удобное время, когда получит на руки уведомление. А вот нарушители-транзитеры, прочитают составленный на них протокол раньше, чем смогут покинуть границы страны.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Если это произойдет под Дзержинском, то под Столбцами на пункте предварительного уведомления он может получить такое уведомление. При этом, он может оплатить сразу, а может продолжать движение. Это выбор водителя, его право. Может быть предоставлена возможность рассчитаться любым видом валют на мультивалютном терминале, либо платежной карточкой. Датчики, в первую очередь, начали устанавливаться на дороге М1/Е30 «Брест-Москва». Это расстояние в 650 километров. Расчетное количество датчиков – 100.

Речь о том, чтобы дорога сама по себе ассоциировалась с идеальным правопорядком, а правоохранители получали информацию о нарушителях оперативно, практически в режиме реального времени. Работа в этом направлении будет поэтапной. Есть несколько инвестпроектов поменьше и ряд республиканского масштаба. Готовится и законодательная база. Александр Лукашенко сегодня поручил в кратчайшие сроки доработать проект инвестдоговора.

Евгений Горин, Александра Кулакова, телекомпания СТВ.