Александр Лукашенко обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским ситуацию с Союзом поляков на Беларуси

Александр Лукашенко приехал в Киев по приглашению Виктора Януковича на его инаугурацию, но, по сути, это был день настоящего международного марафона. В рамках рабочего визита в Украину глава белорусского государства провел ряд двухсторонних встреч.

Говоря об отношениях двух стран, Президент Беларуси подчеркнул, что если и есть какие-то нюансы и недоразумения в отношениях Беларуси и Польши, то эти недоразумения вполне решаемы. Если говорить об экономических отношениях, то проблем в экономическом сотрудничестве у Беларуси и Польши нет и быть не может, как раз в этом направлении нужно двигаться, чтобы все вышеуказанных недоразумения решить.

Александр Лукашенко:

Союз поляков есть и будет до тех пор, пока он сам считает необходимым там быть, но обязательно скажите — я министру сказал — при разрешении любых вопросов, которые существуют между Беларусью и Польшей, и особенно этих вопросов, исходите из того, что те 200, а может быть уже и больше, по переписи, тысяч людей польского происхождения — это мои поляки, мои избиратели. Я за них отвечаю головой и буду делать всё, чтобы им в Беларуси было хорошо. Это большая политика: будет полякам в Беларуси хорошо, то и в Польше будут считать, что Беларусь — это хорошая земля. Исходите из того, что это наши поляки.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

Я хотел бы поблагодарить пана Президента за эту встречу и за позицию, что мы быстро сможем найти способы урегулирования, которые позволят функционировать Союзу поляков на Беларуси. Подчеркну, что сейчас именно тот момент, когда эксперты могли бы найти решения, которые будут удовлетворять правительства. В нашем разговоре мы ещё раз подтвердили готовность совместно урегулировать ситуацию.