Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Выступление Президента Беларуси прошло в овальном зале Дома правительства, где, примерно, в 16.00 завершилось совместное заседание Палаты Представителей и Совета республики. На заседание были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипкорпуса, средств массовой информации.

По традиции, глава государства затронул важнейшие темы внутренней и внешней политики.

Евгений Горин, специальный корреспондент телеканала СТВ:

Основное внимание Президент уделил экономическому блоку. Были подняты темы нашей внутренней экономики и взаимоотношений с нашими внешними партнерами. Говоря об акцентах, отмечу, что Президент заявил, что «Беларусь должна выйти из кризиса современной страной, готовой к конкуренции в условиях послекризисного мира».

Главным ориентиром Президент назвал качество, причем, во всех сферах: от производства товаров и услуг, до качества самой жизни. Для этого необходимо совершить прорыв в экономике и обеспечить его должна новая стратегия. Во-первых, большинство отечественной продукции должно быть конкурентоспособной, это должна быть новая продукция, которая может конкурировать на внешних рынках.

Во-вторых, предстоит дальнейшая либерализация экономики – это, больше свободы предпринимательской деятельности, больше конкуренции вместо монополии. Мы будем и дальше диверсифицировать нашу энергетику за счет активного использования возобновляемых источников топлива.

Нужно больше уделять внимания информационным технологиям, взаимодействию общества и государства за счет того же интернета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сегодня на международной арене идет пересмотр принципов функционирования экономических систем. Преуспевающей является та из них, которая постоянно обновляется, впитывая в себя все лучшее из мирового опыта. В этой связи, нам жизненно необходим качественный прорыв в отечественной экономике.

Что может его обеспечить? Прежде всего, новая технологическая стратегия. Ее составными частями должны стать: структурные преобразования экономики, предполагающие преобладание отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, создание высокотехнологичных производств, способных предложить миру принципиально новые виды товаров и услуг, формирование рыночных стимулов для повышения инновационной активности всех субъектов хозяйствования.

Следующее направление – выработка стратегии деловой активности. Ее главный принцип – конкуренция на смену монополиям. Думаю, назрела необходимость принятия директивы №4 «О дальнейшей либерализации экономики», направленной на раскрепощение предпринимательской инициативы.

Далее. Транзитная стратегия, предусматривающая расширение транспортных, коммуникационных и финансовых коридоров. Это должно стать тем основным звеном, которое обеспечит качественный рывок в экономическом развитии страны и позволит, используя географическое преимущество, Беларуси занять свою нишу в международном разделении труда.

Энергетическая стратегия должна быть усилена за счет более активного использования возобновляемых источников энергии, строительства новых современных энергетических мощностей, а также диверсификации поставок традиционных ресурсов.

Знаковым можно назвать и заявление Президента о подъеме отечественной экономики после кризиса. Собственно, такую же оценку озвучили Всемирный банк и Международный валютный фонд — Беларусь успешно прошла стадию рецессии. Сегодня нам нужно задуматься, какие товары производить, какие нет — речь о том, наши предприятия не работали на склад, а всё-таки развивали свой экспортный потенциал и рекламировали отечественные бренды. Нужно отойти от устаревших шаблонов, привлекать инвестиций в страну, создавать условия для предпринимателей, малого и среднего бизнеса — собственно, Президент ещё раз озвучил мысль о том, что Беларусь должна войти в тридцатку стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса, причём, не только в городе, но и на селе. Интересное заявление Александр Лукашенко сделал по сельскому хозяйству: мы отходим от господдержки сельхозпреприятий в сторону рентабельного агробизнеса.

Президент также отметил, что не смотря ни на какие трудности, а в последнее время мы их, несомненно, испытываем, основной приоритет государства — социальная политика. Она не исчезнет из бюджетной поддержки, всё, что направлялось на повешения уровня и качества жизни белорусов, останется. Социальная направленность бюджета не только сохранится, но и по некоторым направлениям усилится.

Много внимания Президент уделил вопросам внешней политики, в частности, развитию отношений с Европой, а также другими странами. Но превалирующей темой стали отношения с Россией — в последнее время здесь действительно возникает много вопросов, много недопониманий. Президент напомнил о приоритетах кооперации с нашим основным стратегическим партнером.

Александр Лукашенко после своей речи ответил на некоторые вопросы парламентариев. В частности, был вопрос о развитии взаимоотношений с Кыргызстаном. Александр Лукашенко отметил, что Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в настоящий момент находится в Минске.

Говорил глава государства три часа, отвечал на вопросы около часа. Журналисты отметили беспрецедентный интерес к выступлению Президента: в зале находилось 370 белорусских парламентариев, министров, чиновников, руководителей предприятий, а также 7 иностранных посланников.