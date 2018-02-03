Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси изменен состав Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В него включены глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

Соответственно, из состава Совбеза вышли Александр Косинец, Сергей Гурулев, Леонид Мальцев – предыдущие руководители ведомств, преемники которых теперь входят в высший коллегиальный координационно-политический орган, определяющий важнейшие стратегии в области безопасности, военной политики, обеспечения защиты суверенитета, оборонного потенциала страны, её экологического состояния, прав и свобод граждан. Председателем Совета Безопасности является Президент Беларуси.