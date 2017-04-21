Александр Лукашенко об угрозе терроризма: «Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности»

Новости Беларуси. Событие, которое определяет стратегию развития страны на ближайшее будущее. Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств.

В Беларуси этой политической традиции уже два десятка лет.

И всякий раз это непременно анализ ситуации в стране и пути ее развития на ближайшее время. Среди наиболее важных тем нынешнего послания – многовекторность внешней политики, усиление национальной экономики, трудоустройство, увеличение зарплат, контроль цен, стоимость тарифов на услуги ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент начал разговор с тревожных тенденций. Современные геополитические реалии внушают серьезные опасения.

Александр Лукашенко говорил о нарастающей угрозе терроризма.

К тому же буквально на наших глазах идет «передел» карты миры. И далеко не всегда новые границы мироустройства устанавливаются за столом переговоров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опасными тенденциями становятся дефицит готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств «поиграть мускулами». По сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию.

Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности.

Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов? Что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками? Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки хлынули на Европейский континент. Страны Евросоюза оказались не готовы к такому массированному потоку и с переменным успехом пытаются выработать системные меры по его упорядочению.

Миграционные угрозы, в свою очередь, простимулировали серьезные процессы внутри Евросоюза.

Возьмем тот же Brexit, ознаменовавший собой качественно новые реалии на континенте, политические и экономические последствия которых европейцам еще предстоит осмыслить.