Александр Лукашенко об отношениях России и Грузии

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне тоже очень много предлагали посредничества в урегулировании отношений с Европейским Союзом, с Америкой. Правда, не бескорыстно, но Господь с ними. Я их категорически отвергал. Мы сами должны созреть для того, чтобы выстроить наши отношения и с Европейским союзом, и с Америкой, что мы, кстати, делаем и, уверен, успешно сделаем.

Для того чтобы выстроить отношения между Грузией и Россией, надо только время. Вы, наверное, далеки от той мысли, что в России не любят грузин. Да нет, к грузинам отлично относятся не только в Беларуси, но и в России. Но здесь надо время. И я думаю, времени для этого понадобится немного. И если я в этом процессе смогу хоть немножко, хоть одну каплю чего-то привнести, сделаю без колебаний.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия