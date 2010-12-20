Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и России

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему вас так напрягает, что мы будем больше общаться с Москвой? Вы радуйтесь, что мы будем больше общаться. Вы должны быть рады этому. Думаю, что россиянам это бальзам на душу или на сердце, когда вы больше общаетесь с белорусами. Это же наши люди. Более того, вы несете ответственность за Беларусь. Вы – большая страна, наш старший брат. Мне приятно общаться с москвичами, недавно, как бы у нас отношения не складывались, мы очень приятно общались с вашим президентом. Я знаю, что и у премьера нормальные чувства, не то появились, не то проснулись, не то вернулись по отношению к Беларуси, он очень добрые слова сказал недавно. Мы это все видим, слышим, мы очень чувствительны к тому, что происходит в нашей Москве, и то, что говорят наши российские руководители. Поэтому мы будем очень часто общаться, не взирая на то, какие отношения будут у нас с американцами или с европейцами. Хуже, чем было, с Россией у нас не будет. Нам удалось уйти от той точки ненормальных отношений с российским руководством. Мы от этого ушли. Хуже не будет. Если нам будут невыносимые создавать условия, мы с этим всегда соглашались, я это всегда говорил, ваш товар, я же не могу цену поставить на ваш товар. Вот Семашко недавно приехал из Москвы, что поделаешь, ведем переговоры, тяжело это, трудно. Особенно ему, он все это несет на своих плечах. Я ставлю задачу, а ему надо ее выполнять. Ну переживем мы это. Не лишайте нас возможность искать альтернативу. Мы от альтернативы ни по каким направлениям не откажемся. Потому что действительно, можем попасть в такую зависимость, что потом не выпутаться. Но, еще раз говорю, что с Россией у нас плохих отношений не будет. Готовьтесь к тому, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией. Они априори должны быть лучше, чем с любым другим государством. Это не я придумал. Богом это предначертано, нам и россиянам – самые теплые добрые отношения.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия