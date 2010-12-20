Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Польши

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас работаем с поляками и руководством Польши. Мы об этом ни единожды говорили, встречаясь с Министром иностранных дел. Все, что сделала Польша в последнее время для Беларуси — дорогого стоит. Как бы нас не пытались отдельные альтернативные кандидаты, кстати, поляки по национальности, столкнуть лбами. Ничего не получится. И даже у главного нашего поляка, который неожиданно стал белорусом Станислава Шушкевича, ничего не получится. Польша сегодня поняла, что такое Беларусь и зачем нужна Беларусь Польше — это главное, что можно отметить в наших отношениях. Это действительно главное. Все остальное мы выстроим. Я убежден, что если Польша будет проводить ту политику, которую она проводила последние месяцы — нас ждет светлое будущее. А Польша от этого сотрудничества будет иметь только положительный эффект.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия