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Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Китая

20 декабря 2010 22:53
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Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китай занял однозначную позицию, направленную на сотрудничество с Беларусью. О том, что эта страна несмотря ни на что всегда будет надежной опорой для белорусского государства, заявил публично китайский лидер Ху Цзинь Тао. В Центральном комитете Компартии Китая был рассмотрен отдельно вопрос по Беларуси, и было рекомендовано всем бизнесменам, государственным служащим поддерживать любые просьбы белорусов.
Китай уверенно пришел на белорусский рынок, строит в Беларуси предприятия и Беларусь это поддерживает.
Китай может быть абсолютно уверен, что мы предоставим ему самые широкие возможности для работы в центре Европы на весь европейский рынок и на рынок СНГ. У нас открываются грандиозные перспективы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.
Вы нам предоставили по объемам  беспрецедентные займы. Вопрос стоит только так: есть проект –  берите кредиты, стройте, творите. Это дорогого стоит. Поэтому тут трудно добавить к тому, что мы уже сегодня сделали.
Это великая страна, это вторая экономика в мире. Уверен, что через 10-15 лет вы выйдете на самые передовые экономические рубежи, и мы будем только рады. 
Я в вашем лице за это благодарю весь китайский народ.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия

# Лукашенко # Беларусь-Китай

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