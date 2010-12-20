Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Китая

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китай занял однозначную позицию, направленную на сотрудничество с Беларусью. О том, что эта страна несмотря ни на что всегда будет надежной опорой для белорусского государства, заявил публично китайский лидер Ху Цзинь Тао. В Центральном комитете Компартии Китая был рассмотрен отдельно вопрос по Беларуси, и было рекомендовано всем бизнесменам, государственным служащим поддерживать любые просьбы белорусов.
Китай уверенно пришел на белорусский рынок, строит в Беларуси предприятия и Беларусь это поддерживает.
Китай может быть абсолютно уверен, что мы предоставим ему самые широкие возможности для работы в центре Европы на весь европейский рынок и на рынок СНГ. У нас открываются грандиозные перспективы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.
Вы нам предоставили по объемам беспрецедентные займы. Вопрос стоит только так: есть проект – берите кредиты, стройте, творите. Это дорогого стоит. Поэтому тут трудно добавить к тому, что мы уже сегодня сделали.
Это великая страна, это вторая экономика в мире. Уверен, что через 10-15 лет вы выйдете на самые передовые экономические рубежи, и мы будем только рады.
Я в вашем лице за это благодарю весь китайский народ.
Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия