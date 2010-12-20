Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Грузии

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет ничего невозможного в нашем мире. Поэтому это абсолютно реально, абсолютно возможно. Наши специалисты уже не единожды встречались и уже некоторые проекты мы разработали, осуществляем. Грузия для нас интересная страна, в том числе и по транзиту энергоресурсов. Мы у вас покупали несколько танкеров азербайджанкой нефти. Словом, у нас неплохие перспективы для сотрудничества. Я только единственное хочу сказать, вы не должны понимать наше сотрудничество, как сотрудничество не в пользу России. Ни в коем случае. Мы очень уважаем вас, ценим. Грузины порядочные люди, трудолюбивые, предприимчивые. Вы были в Советском союзе самыми богатыми, а это не просто дается. Значит, есть у вас жилка. Значит, вы многому можете нас в этом плане научить. Но давайте вместе с вами и с Россией строить наши отношения.