Александр Лукашенко об отношениях Беларуси и Европейского Союза

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшнее заключение ОБСЕ – весьма прогрессивное по сравнению с тем, что было. Но совершенно не соответствующее тому, что было на этих выборах.

Но оно прогрессивное. Это шаг вперед. Этого накануне выборов трудно было тоже ожидать. Прогресс есть, и это заключение не возвращает нас к изначальному периоду. Нет. Это шаг вперед.

В том числе и на этом мы можем строить наши отношения с Европейским Союзом. Но, опять же, мы не будем горбатиться, ползти, не будем никого уговаривать, упрашивать.

Мы готовы быть партнерами на равноправной основе. Если европейцы к этому готовы, милости просим, приезжайте к нам.

Давайте разговаривать, вести диалог. В результате диалога мы на что-то выйдем. Не надо между нами выстраивать стены. Словом, все зависит не от нас. Мы свой путь прошли достойно. Если будет соответствующее отношение и уважение, то мы готовы с европейцами выстраивать самые теплые отношения.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия