Александр Лукашенко об итогах выборов Президента Беларуси

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поблагодарить подавляющее большинство белорусских граждан, которые отдали свои голоса за действующего Президента. Это не просто поддержка Лукашенко. Белорусский народ сделал свой выбор, выразил волю и вотум доверия политическому курсу, нацеленному на дальнейшее строительство сильного и процветающего независимого государства.

Спасибо соотечественникам за рубежом. Тем, у кого болит душа за будущее своей Беларуси, и кто высказался за ее поступательное развитие.

Но и проголосовавшие против – это тоже наши люди. Если они настроены на то, чтобы трудиться на благо нашей родины, относиться к ней с добром, власть их всегда поддержит. Независимо от того, любят они эту власть или нет. Они имеют свою позицию, свою точку зрения, и они должны иметь полное право на выражение этой позиции и своей точки зрения.

Вчера мы вместе с миллионами белорусских граждан держали экзамен перед историей, Отечеством, перед будущим наших детей. И мы его выдержали достойно! Подчеркиваю: достойно, как бы кто ни оценивал наши выборы.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия