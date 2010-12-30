Александр Лукашенко о задержанных 19 декабря: Их судьба в их руках. А если кто-то будет на нас давить и требовать, то это будет только хуже

Какой будет реакция Президента Лукашенко, если Запад, в качестве условия продолжения диалога, потребует освободить всех арестованных, включая экс-кандидатов в Президенты? Отвечая на этот вопрос, в ходе посещения дома-интерната для ветеранов войны «Світанак», глава государства подчеркнул, что никаких ультиматумов Беларусь больше не потерпит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы и наши люди понимали, что никаких ультиматумов мы больше не примем. Если нам будут ставить какие-то неприемлемые условия, притом исходя из двойных стандартов, мы их тоже не примем.

Что касается задержанных, то, вы знаете, мы уже не одну сотню освободили. Но возбуждено уголовное дело. Если в рамках следствия, уголовного дела можно освободить этих людей – нам они там не нужны. Их надо как-то содержать, поить, кормить.

Они заплатили за моральный и материальный ущерб соответствующие деньги. В том числе, и россияне, насколько я знаю.

Если ты активный участник массовых беспорядков, есть следствие, есть суд, с тобой разберутся. А, в общем-то, судьба в их руках: и экс-кандидатов, и задержанных, и тех «боевиков», которые громили Дом Правительства. Человек 20 уже установили: все по два, по одному сроку уже отсидели, то есть, это люди, которые имели проблемы с законом. Их судьба в их руках. А требовать от меня не надо.

Мы будем делать как во Франции, Германии. Там же президент не может пойти и освободить из-под стражи человека. Да, я могу на стадии следствия, мне законом это позволено. Но если есть для этого основания. Если они не причастны к этим массовым погромам, а оказались там по идейным соображениям, мы как-то еще будем рассматривать. Если ты виноват, то я в это вмешиваться не буду.

В конце концов, каждый должен за свое отвечать. Но еще раз подчеркиваю: их судьба в их руках. И они это знают. А если кто-то будет на нас давить и требовать, то это будет только хуже.