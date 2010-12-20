Александр Лукашенко о том, за кого проголосовал

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Иду на эту пресс-конференцию и думаю: «Боже мой, хоть бы у меня это не спросили». А сам себя проклинаю, кто меня вчера за язык тянул сказать, что я вам обязательно скажу. Скажу честно, неделя последняя была шантаж со стороны малыша – конфету не дал, я за тебя голосовать не буду. Я буду за Статкевича, я буду за Некляева. Всех выучил. Когда они выступали, он кричал: «Выключи это телевизор». Я говорил, что не имею права, у нас демократия, а он: «Ты же Президент, ты все можешь. Выключи, почему они это говорят». И он меня шантажировал. Заходим в кабину. Он берет лист и начинает читать, он хорошо читает, с низу почему-то начал, он длинный, этот лист. «О, папа, вот тут Лукашенко Александр Григорьевич. Ну ладно, за него проголосую». Поэтому я проголосовал за себя. Первый раз в своей жизни и то, с подачи ребенка. Я думаю, что я не очень несолидно поступил, но я, конечно, не хотел бы, чтобы об этом знали. Я всегда на всех выборах, будь то парламентские или другие, голосовал не за раскрученного человека. Вот просто так голосовал. А вчера первый раз в своей жизни, спустя долгие годы в политике, с подачи своего малыша я проголосовал за Лукашенко. Вы не ожидали, что я скажу, что голосовал за себя. Но это так было. Вы не ожидали, но это было так. Уж извините, если я плохо поступил.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия