Александр Лукашенко о Союзном Государстве

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я защищаю Союзное государство не только по должности, но еще и как человек, который привержен дружбе с русским человеком, я защищаю и буду защищать и отстаивать этот, как его некрасиво называют «проект». Я Медведеву сказал, что если бы не было Союзного государства, нам бы, создавая Таможенный союз, пришлось бы топать в два раза длиннее. Но уже тот опыт, который существовал, а мы больше гораздо сделали в Союзном государстве, чем в Таможенном союзе, если бы мы к Союзному государству смогли присоединить Казахстан, и он бы вышел на тот уровень, что у нас с Россией в Союзном государстве, мы бы давно уже были далеко-далеко впереди. Но так не произошло. Мы создали Таможенный союз. Благодаря Союзному государству, этому «проекту», мы смогли так быстро продвинуться и к единому экономическому пространству, кстати, документы по которому мы сегодня активно ратифицируем. Мы будем первыми в Таможенном союзе, кто ратифицирует весь пакет документов по Единому экономическому пространству. Вы должны помнить только одно, Лукашенко никогда не был врагом России, как это пытаются навязать мне. Вы знаете, почему меня делают в России таким. Не верьте этому, это моя жизнь. Это я инициировал референдум Беларуси по союзу Беларуси в Россией. Народ высказался. Столько же примерно процентов, сколько за меня проголосовали сейчас, тогда высказались за союз. Это для меня стратегическая задача. Это я буду делать. Я буду терпеть, если мне придется, как это было недавно. Я перенесу все невзгоды, во имя того, чтобы мы дальше не расходились с россиянами, с русскими людьми. Мы один народ. Мы один народ. И ту великую войну, которую тут некоторые политики в России говорят, что Россия выиграла в одиночку и могла бы выиграть и так далее. Что 70% Россия понесла потерь, а мы 170%! Мы просто исчезли с лица земли в годы этой войны. И 30% населения положили на алтарь это победы. Поэтому надо быть очень аккуратными и осторожными в этих высказываниях в Москве. Очень аккуратными. Мы на это очень болезненно реагируем, потому что нам это дорогого стоило. Не надо допускать таких ошибок.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия