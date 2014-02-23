Александр Лукашенко о ситуации в Украине: Майдан для нас не новость, вы же понимаете. Это же не первый раз

Новости Беларуси. По традиции старт торжествам по поводу 23 февраля был дан на площади Победы. Президент возложил венок к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венки и красные гвоздики к Вечному огню легли также от высших должностных лиц, представителей крупнейших общественных организаций, православной и католической церквей, иностранного дипкорпуса, ветеранов. Память погибших почтили минутой молчания под звуки набата.

После исполнения государственного гимна торжественным маршем по площади прошла сводная рота почетного караула. После окончания церемонии глава государства поприветствовал представителей дипломатического корпуса, поздравив российского посла с победой страны в общем медальном зачете олимпийских игр.

Пообщался Александр Лукашенко и с присутствовавшими на церемонии людьми. Главными темами беседы стало образование, развитие предпринимательства и ситуация в Украине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Майдан для нас не новость, вы же понимаете. Это же не первый раз и, вы знаете, с первыми майдановцами (Виктор Ющенко и прочие) я до сих пор дружен. У них свои вопросы, у нас - свои вопросы, и мы будем на этом строить свою политику. У них свое государство, а у нас - свое государство. У нас единые цели по Украине. Украина должна быть целостной. Никто не должен раздербанить эту великую страну, она нам не чужая. Поэтому не надо переживать, что вот, там что-то случилось, у нас будет. Надо переживать за то, что наши люди там переживают этот тяжелый кризис. Это очень тяжело, и это только начало. Знаете, красиво на площади можно говорить, можно призывать к чему угодно. Но завтра ведь начнутся вопросы экономики, финансов. Людям надо платить пенсии, зарплаты, людям надо дать работу, в конце концов. Вот что завтра станет перед революционерами, какие вопросы. Поэтому если все по-доброму, по-мирному, мы обречены жить с ними в дружбе и согласии. Но вы не должны в голову это брать особенно. В Беларуси Майдан попробовали сделать в 2010 году. Знаете, единственное, что я часто так думаю, - теперь наш народ понял, что могло бы быть, если бы этому попустительствовали. Но мы же ни водой их не поливали, ни слезоточивый газ не применяли, никому ничего не ломали. Но если ты дотронулся до военного человека, милиционера, спецназовца, который вас пытается там разнять, ответ будет мгновенный. Даже не власть. Как я могу позволить, чтобы военному человеку плевали в лицо, - это ж наши дети, а, тем более, убивали? Поэтому вы не переживайте. Все будет нормально. Мы ничего друг у друга не взяли, мы ни у кого ничего не украли и шикарного за чужой счет ничего не создали. Там довели уже и людей до такого состояния, что некоторые махнули, думают, хуже не будет. Поэтому вот это главное: чтобы у людей была работа - у кого цимбалы, кто с кистью художественной, кто поет, кто играет, кто танцует, - но люди должны быть заняты.