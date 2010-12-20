Александр Лукашенко о секретных документах об оппозиции

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы собрались по поводу итогов выборов. Что было за рамками выборов, вы знаете. Мы еще не все показали.

Мы скоро напечатаем некоторые документы и посмотрим, как на это будут реагировать и те, кто там опубликован, и те защитники, которые стоят у них за спиной. Все материалы будут опубликованы в самой массовой газете страны, для того, чтобы белорусский народ окончательно посмотрел и на наших западных партнеров, и на эту так называемую оппозицию, и на альтернативных кандидатов.

Мы опубликуем все документы, которые должны храниться в архиве под грифом «Секретно». Это исторически важное событие.

А почему мы это обсуждаем? Это от вас зависит.

Я сегодня всю ночь и утро смотрел после этого события, как это все подавалось. Кощунственно.

В любом средстве массовой информации сразу можно сказать, как будет подано это событие. В заданном ключе той политики, которую проводит тот или иной канал.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия