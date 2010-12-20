Александр Лукашенко о Романчуке, Костусеве и Терещенко

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У некоторых кандидатов были разумные предложения, и мы готовы их рассмотреть, только надо, чтобы эти предложения можно было, по народному говоря, как-то пощупать. Не просто заявления и лозунги, а предложение, которое должно быть просчитано. Если это, допустим, экономист Романчук, если у него есть какие-то конкретные, деловые предложения, молодой же парень, у него вся жизнь впереди, ради Бога. Приди с этими предложениям, принеси. Мы определим, где место его предложениям. Если это в Минской области, то Батура с большим удовольствием примет и будет работать с ним. Если в Минске – Николай Ладутько примет и будет работать. Если это высокого уровня, в правительстве… Надо принести, показать их. А так это пока были лозунги, пусть даже обнадеживающие, хорошие лозунги. Я говорил уже, что абсолютно не приемлю националистическую идеологию. Вот они, БНФ, национальные, что-то крайнее. Но мне нравится, что Костусев не вихляет. Вот их надо поставить под бело-красно-белый флаг, повесить погоню, насильственная белорусизация, люстрация. Вот это для них для всех характерно. Но они немножко разделились в зависимости от денег, кто платил. Но не это главное. А для того, чтобы опорочить, если получится, сломать действующего Президента. Они немножко перекрасились, подкрасились. Но все они одного лагеря. И удивительно, что некоторые россияне клюнули на их обещания. Это уже от беспринципности. Таким нельзя быть. А это был принципиальным, поставил красно-бело-красный флаг и говорит, я от БНФ. Он же знал, что БНФ уже никто не поддержит, время уже ушло. Было и хорошее что-то в БНФ, но это в свое время. Время ушло, они остались в том времени. Он честно вел свою пропаганду. Возьмите Виктора Терещенко. Я больше, чем на кого-либо глядя с экрана, ругался на него, потому что ведь он состоялся хоть каким-то политиком именно с Лукашенко. Он был в середине 90-ых недалеко от Лукашенко. Ну чего же ты не поддерживал Президенты, не помогал, не поддерживал его идеи, не приходил с ними? Поэтому, мне просто обидно было, но он же вменяемый человек. Он нормальный человек. Да, он не оратор, харизмы, может быть, ему не хватает. Но у него есть то, что есть у нормального добросовестного работника, несмотря на то, что он говорил, я пенсионер. Ну и другие, не хочу всех перечислять. Если у них есть конструктивные идеи, мы рассмотрим каждое предложение и каждому повесим хомут на шею – пусть тянет. Работы в стране предостаточно, бери и показывай. Тогда, может быть, тебя через какое-то время и изберут. Правильно вчера, на какой-то передачи, сказала Гайдукевич, председатель ЛДП. Кстати, у меня тоже специфическое к нему отношение, мы когда-то тоже были, чуть ли не в одном лагере, поддерживая друг друга еще в начале 90-ых при распаде СССР. Мы категорически были против этого. Но то, что он сказал, не потому что он сказал, вроде бы в поддержку Президента. Я своим сказал, это хит его жизни. Надо записать и подарить от имени Президента, он когда-нибудь будет гордиться тем заявлением, которое он сказал. Это было сказано и душой, и глазами. Кстати, сам пришел и сказал, что хочет сделать заявление. И ему дали сделать это заявление. Вчера, в одной передаче, не очень приятной, он встал и говорит: «Слушайте, кто за тебя будет голосовать, если два месяца назад твою фамилию узнали? Что ты сделал в этой жизни? Какой ты хотя бы один совершил поступок, чтобы народ пошел за тебя голосовать?». Нет их. Поэтому им надо с чего-то начинать. С нормального, у них впереди может быть большое будущее, но надо научиться ценить то, что делают другие люди. И самом что-то сделать. Если исходить из этих обыкновенных, христианских заповедей, они всегда найдут место в нашем государстве. Я, больше чем кто-либо не был заинтересован во вчерашнем. Все было хорошо. И этим наблюдателям, куда только их не пускали. И сами уже бюллетени считали, как мне потом доложили. Я не знаю, где они увидели там что-то плохое. Идите, считайте, смотрите. Может быть, не соответствует каким-то нормам западной демократии, но мы хотим свою. У нас должна быть своя, в наших интересах демократия. И мы идем своим путем, может быть, придем им к западной. Дайте нам это время.

Поэтому, захотят работать – будут работать. Захотят воевать – не получится. Все, вчера войны закончились. Я вам это авторитетно заявляю. Вчера закончились войны в нашей стране. Больше никакого попустительства, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, не будет. Кусок хлеба Беларусь себе заработает. Надо обеспечить спокойствие и безопасность нашей стране. Если они готовы работать, пусть приходят.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия