Александр Лукашенко о прозрачности президентской кампании и претензиях оппозиции

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обеспечили все необходимое для того, чтобы главная политическая кампания прошла честно, открыто, в строгом соответствии с национальным законодательством.

По требованию наших, надеюсь, европейских друзей, и не только европейских мы нарушили всякие законы и законодательства, действуя по их указке. Но, как мне доложили, оказалось и этого недостаточно. Наверное, вы, уважаемые друзья, не совсем подумали, когда нам предъявляли претензии и выставляли требования. Мы ведь делали так, как вы требовали! Какие к нам претензии?

Выборная кампания была организована после принятия нового избирательного законодательства. И это законодательство тоже было переработано в угоду ОБСЕ. Мы старались никому не давать поводов для упреков. Наверное, не везде все прошло гладко. Как говорится, все мы люди и никто не застрахован от ошибок. Но, извините, писать в заключении, что подсчет голосов велся организованно, но молча. Слушайте, если это прочитают в Беларуси, а мы опубликуем это заключение, 10 млн. человек и наши друзья будут хохотать! Мы что, кричать должны были при подсчете голосов или те комиссии, которые считали?

По большому счету, трудно сказать, что еще мы не сделали, чтобы президентские выборы в Беларуси соответствовали неким мировым стандартам? Каковых, кстати, пока формально не существует, о чем я недавно говорил на саммите ОБСЕ в Казахстане.

Всех кандидатов зарегистрировали, закрыв глаза на грехи и нарушения. Прямой эфир предоставили. Дебаты устроили. Даже времени много было, больше половины кандидатов этим временем не смогли воспользоваться, потому что сказать было нечего. Дали возможность собирать подписи и вести агитацию, кто где хотел и как хотел. Даже в нарушение Конституции. Призыв на площадь, а это было главным лейтмотивом всех программ альтернативных кандидатов, это есть нарушение Конституции, за что надо было немедленно снимать с президентской гонки. Они этого хотели, мы им такого шанса и удовольствия не предоставили. Они у нас и пели, и плясали, и ряжеными ходили. И чего только ни говорили! А нас упрекают в диктатуре - при такой-то свободе слова!

На выборах было зарегистрировано свыше 39 тысяч внутренних и более тысячи международных наблюдателей. Пустили в страну даже тех, кому въезд к нам по объективным причинам был запрещен. Прямо скажу, в эти дни, в этот месяц границ в стране не было: кто хотел, тот и ехал. Аккредитовали около тысячи журналистов, две трети из которых представляют зарубежные издания и телеканалы. Захотели наши негосударственные и, мягко говоря, не лояльные к власти СМИ вести прямую трансляцию с избирательных участков - пожалуйста, ведите. Поставили видеокамеры и подсматривайте себе днем и ночью.

Открытость и прозрачность была такая, что люди уже путались: то ли это выборы, то ли это реалити-шоу «За стеклом». Были созданы все условия для того, чтобы честно бороться за власть, завоевывать симпатии избирателей.

Другое дело, когда истинная цель некоторых моих оппонентов состояла в том, чтобы создать картинку притеснения, ущемления, сделать себя жертвой.

Я уже говорил вчера журналистам на избирательном участке: «Если действительно есть намерение победить, но к этому стремишься до последнего и умеешь по-мужски проигрывать. А не кричишь еще задолго до выборов о фальсификации».

Истерия у нашей так называемой оппозиции началась еще на стадии формирования избирательных комиссий. Мол, не включили их представителей. А кого включать? Когда изучили предложенные кандидатуры, так почти через одного, каждый второй - это лица, имеющие судимость.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия