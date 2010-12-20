Александр Лукашенко о провокациях со стороны оппозиции и массовых беспорядках 19 декабря

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знали о готовящихся провокациях на избирательных участках. Так оно и произошло. Были зафиксированы попытки подкупа членов избирательных комиссий. Представьте себе, за «обеспечение победы» одного из кандидатов только на одном избирательном участке города Минска председателю комиссии предлагалось 50 тысяч долларов!

Неоднократно запугивали и угрожали председателям и членам участковых комиссий, большинство из которых, кстати, женщины. Повсеместно, где присутствовали так называемые демократические наблюдатели, зафиксированы попытки с их стороны дезорганизовать работу избирательных комиссий. Отрабатывали выделенные гранты. Ведь только на проплату так называемого альтернативного наблюдения и фальшивых опросов на выходе из избирательных участков некоторые лидеры оппозиции получили от зарубежных фондов сотни тысяч долларов.

И это еще не весь букет провокаций. Дошло до того, что сторонники отдельных кандидатов забирали с собой бланки бюллетеней, делали десятки копий фальшивок и пытались использовать их для получения доказательств о якобы массовой поддержке альтернативных кандидатов. При этом проведенные по горячим следам проверки не нашли ни единого доказательства таких «фактов». Управляемый характер, массовость и разнообразие провокаций свидетельствуют об их четкой организации со стороны штабов отдельных, бывших теперь уже, кандидатов в президенты. И не о чистоте избирательной процедуры они заботились. Цель очевидна: группам боевиков и их вдохновителям нужен был повод, чтобы в глазах международной общественности и зарубежных средств массовой информации оправдать заранее запланированный план погромов.

Я предупреждал, в том числе, и в этом зале, революций и уголовщины в Беларуси не будет. Можете называть это какими угодно терминами. Главное - безопасность людей, спокойствие и порядок в стране. Это главное, для чего белорусский народ вообще избирает Президента.

Правоохранительные органы терпеливо сносили беспредел молодчиков, до тех пор пока в ход не пошли взрывчатки, погромы и избиения граждан. В любой цивилизованной стране такие действия безнаказанными не остаются. На Западе никто бы не стал церемониться с такими погромщиками. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ, массовые аресты дебоширов - и все разметали в минуту. И мы это наблюдали недавно и наблюдаем в средствах массовой информации на Западе.

То, что попытались устроить вчера в Минске, - не демократия. Это бандитизм. Вандалы и погромщики потеряли человеческое лицо. Просто озверели.

Вы видели, как вели себя наши правоохранители. Они стояли твердо и действовали исключительно в рамках закона, защищая страну и народ от варварства и разрухи. Думаю, после вчерашних событий даже сторонники, проголосовавшие за них, хоть их и немного, отвернутся от этих погромщиков и бандитов. Не говоря уже о реакции большинства людей на всю эту вакханалию.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия