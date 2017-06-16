Александр Лукашенко о пострадавших от аварии на ЧАЭС землях: за 20 лет очень многое изменилось, это сказочные места

Новости Беларуси. По завершению рабочей поездки Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Глава государства часто посещает Гомельскую область. Не так давно она была одной из самых проблемных из-за сильного загрязнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представителей СМИ интересовали подробности работ по восстановлению и реабилитации земель, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Какое достижение в этой сфере Президент считает самым значимым? И что еще предстоит сделать для того, чтобы жизнь на этих землях была комфортной и безопасной?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, что здесь нормально живут люди. Мне губернатор приводил данные: рождаемость здесь, к великому сожалению, выше, чем в остальных регионах нашей Беларуси. Почему-то здесь рожают люди больше, чем там. Это величайшее достижение, это бальзам мне на душу или на сердце. Вот это самое главное. Потому что тогда, в те далекие времена, когда я приехал на втором году своего президентства сюда, люди были запуганы. Многие на этом делали политику, они уже за границей сидят (жили на зарубежные гранты). Они съехали, а люди остались жить. Вот за эти годы, за 20 лет очень многое изменилось. Здесь люди живут, как и во всей Беларуси. Но вот в этой запретной зоне, куда мы еще людей не рекомендуем, они только с туристическими целями приезжают, чтобы не жили здесь, на всей остальной территории очень большие изменения. Особенно в районных центрах, густонаселенных районах. Это сказочные места. Это самая большая для меня радость, один из результатов этого президентского периода – то, что сделал белорусский народ. Он не просто сохранил, он вернул к жизни эти территории. Это главный результат. Все остальное вы можете посмотреть в цифрах. Владимир Андреевич Дворник рассказывал. И результаты, и за три пятилетки он фактически удвоил, утроил производство продуктов питания. Он бы их не удвоил, если бы не покупали. А покупают только чистое, жесточайший контроль и ГОСТ. Поэтому я рад, что так сложилась на этих землях жизнь наших людей.