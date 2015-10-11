Александр Лукашенко о несанкционированных акциях оппозиции: Выборы сегодня закончатся в 8 часов – советую вам соблюдать закон

На выборы аккредитовались более 900 журналистов. Некоторые выходили в прямой эфир прямо с избирательного участка. Со многими Александр Лукашенко пообщался уже после голосования. Президента спросили и о несанкционированных акциях, которые несколько раз были организованы в столице. Интересовались и тем, как будет развиваться ситуация после выборов. Глава государства заверил: как и в любой цивилизованной стране, в Беларуси все определяет закон.

Александр Лукашенко:

Никто никому не мешает. Даже когда они вчера, не первый раз, в нарушение наших законов вышли на улицы, там не было ни одного милиционера. Может, я ошибаюсь, но мне доложили. Это было мое железное требование: никого не трогайте до выборов, посмотрим, какой вывод и заключения дадут наши здесь «наблюдатели»: наши, БДИПЧ, ОБСЕ – все, кто только хотел, мы всех пустили. Их тысяча человек только приехало из-за границы. Вот посмотрим. Я запретил любые телодвижения, даже там, где нарушались законы. Так вот хочу сказать: выборы заканчиваются сегодня в 20 часов – начинайте жить по закону. Мы вам, им – никому не позволим дестабилизировать эту обстановку.

Поймите, меня не это волнует. Я же вам давно говорил, что мы знаем всех оппозиционеров поименно. Их, вот эта головка, 400 человек вместе со своими сторонниками в нашей стране из 10 миллионов и 7 миллионов избирателей. Что это такое? Это капля в море.

Есть еще зеваки, которые обычно ходят за ними – у нас же народ любит, вот что-то там собрались, как с советских времен, видно, что-то там дают. Все собрались, но никто же не понимает, что происходит там, за спинами этих оппозиционеров.

Выборы сегодня закончатся в 8 часов – советую вам соблюдать закон. Почему? Не потому, я повторяю, что мы боимся этих четырехсот человек. Мы переживаем за тех зевак, которые обычно собираются вокруг.

И меня настораживает, я не зря сказал украинцам: слушайте, хватит сюда посылать боевиков – мы их сотнями задерживаем на границе, они не могут объяснить, чего они сюда идут. Они просто не думали, что Лукашенко может просто закрыть границу, забыли, что я пограничник бывший. Мы ее закрыли. Мы очень многих вынуждены были вернуть, потому что, имея у себя травматическое оружие, биты и прочее, мы их возвращали. Но если только боевое оружие – были гранаты, пистолеты и к ним боеприпасы, мы их задерживали. Поэтому я не исключаю, что кто-то еще и сегодня объясняется. Вы же этого не знаете, когда ходите по улицам. И вчера, вот я посмотрел сюжет на нашем телевидении, очень правильно связали эти события – конечно, не совсем профессионально, но понятно, - когда взорвалась граната у Верховной Рады. Погибли люди – кто за это ответит?

Поэтому входите в законное русло. У нас определены места, как в Великобритании, хотите, еще раз посмотрим на эти места. Собирайтесь или пусть собираются, я это буду приветствовать. Пусть собираются, обсуждают проблемы, критикуют власть и становятся оппозицией. Если вы будете и дальше жить на зарубежные гранты, мы у вас эти деньги отбирать не будем, я вам обещаю, но мы будем народу говорить, на чьи деньги вы ведете эту пропаганду, и какую. То есть все будет честно, я вам гарантирую.

Западные политики накануне выборов часто говорили о возможном снятии санкций с Беларуси. По их мнению, главный критерий – окончательная оценка итогов голосования. Президент подчеркнул, что это показатель: многие в мире стали понимать, что любые санкции – только во вред.

Александр Лукашенко:

Мне уже надоело в последнее время читать (Рейтер, по-моему, первыми сообщили), что, возможно, будет что-то там снято, приостановлено. Да Господь с ними! Они убедились, что санкции – это во вред, и увидели, что Беларусь - порядочное государство. Мы ведь не закрыли для Запада в экономики их транзит через Беларусь в Казахстан или Китай, как от нас требовали. Мы не сделали того, что могли бы сделать в экономике. Мы не стали бучу устраивать и усложнять ситуацию в Украине и так далее. Они поняли, что мы нормальное государство, здесь живет нормальный народ. Поэтому успокойтесь. Все зависит от Запада, мяч железно там, почти в западных воротах. Мы сделали все, что они хотели.