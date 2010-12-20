Александр Лукашенко о Некляеве

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К счастью, у нас ничего не загорелось. К великому счастью, но коль уж дошло до драки, позвольте опуститься ниже плинтуса и рассказать, как все было. Вы, наверное, слышали заявление всех альтернативных, кроме троих, кандидатов. Ничего, и они расскажут, как все было. Поверьте, их в подвалах НКВД не пытали. Они пришли и сами попросили. Сказали, что им стыдно. Но самое последнее заявление последовало из штаба экс-кандидата Некляева. Его начальник штаба рассказал правду. Честно вам скажу, этой правды даже я не знал. В 19.00 несколько автомобилей, кстати, первый звонок поступил от матери на номер 102, что спасите ребенка. Ребенок ушел из дома, взял термос, в термосе взрывчатка. Конечно, мне сразу об этом доложили и поскольку Президент взял вопрос на контроль, то я сказал ищите, фамилия известна, фотография есть. У вас под контролем весь город, вы видите в режиме реального времени. Фотография есть, компьютер в толпе вам покажет этого человека. Буквально через некоторое время мы нашли этого парня. Никакой взрывчатки в термосе не было. А мать говорит, спасибо, что нашли его, я таким образом пыталась защитить своего ребенка, чтобы он не попал в эту толпу. Масса провокационных вбросов, в том числе и от них, пошла информация по поводу взрывчатки, ножей, топоров. Что мы должны были делать? Мы вынуждены были реагировать. Мы понимали, что в основном это провокационные звонки, заявления, и в интернете обращения — это провокации. Но кто мог отличить, где провокация, где — нет. В 19.00 как мне доложил министр, поступает информация, что на Немиге 3 автомобиля подозревают, что там есть то, что не должно быть. Начали разбираться, 2-3 человека наряд, как обычно, в том числе и ГАИ подъехали, мол, пожалуйста, предъявите для осмотра машины. Имеет ли право милиция досмотреть транспортное средство? Имеет абсолютное право, тем более, что тот альтернативный кандидат знал, что у нас уже целую неделю, как только началось досрочное голосование, фактически существовал режим очень серьезного, не чрезвычайного положения, но повышенной безопасности. Мы контролировали все дороги, были выведены на улицы во избежание провокацией, не только военнослужащие, но и военные. И они свою роль сыграли. Вы видели, как там милицию отталкивали и пытались перевернуть машину! Это в их ролике, это не наши съемки, это их ролик в Интернете. И когда пришли на досмотр этих автомобилей, этот наряд был смят, там было 64 примерно человека, началась драка. И сегодня начальник штаба Некляева признался, что там произошло, в конце он сказал, что милиция здесь не при чем. Наряд вызвал подкрепление, когда там началась драка, если бы не милиция, дошло бы до поножовщины. Когда явился этот наряд, усиление, заглянули в эти автомобили. Вы не видели, что там было?: Я не взял с собой фотографии, но попрошу сегодня телевидение продемонстрировать все, что находилось в этих автомобилях. Наверное, это уже прошло по всем каналам телевидения. Потому что я еще ночью попросил, чтобы показали народу, что там было в этих автомобилях, и почему так ревностно альтернативный кандидат с 64 человеками защищал этот автомобиль. Чего бояться, если у тебя ничего там нет? К тебе же по-человечески подошли ребята и попросили показать, если ничего нет, закрыл дверь и поехал. Нет, начал защищаться. Вот все то, что там было, мы видели и на площади. Это не эти приспособления попали на площадь, потому что они были нейтрализованы мгновенно. Я не знаю, где эти автомобили, но если они задержаны и приобщены к уголовному делу, это будет правильно. Не милиция виновата в том. Я, пользуясь случаем, извиняюсь, что после этой провокации измочалил министра до такой степени, что он заикаться стал. Я ему говорю, ну зачем тебе была эта провокация, зачем тебе было связывать с ними? Он меня начал убеждать, что это не мы, мы сейчас разбираемся. И спасибо этому парню, начальнику штаба Некляева, бывшему начальнику штаба, который сегодня сказал правду. Какие сегодня претензии к нам? Вы же вопили на всех страницах в Интернете, в российских средствах массовой информации, что милиция избила Некляева. Оказывается, все было не так. И милиция там абсолютно не при чем. Дальше мне просто стыдно рассказывать. Поехал в больницу. Я нахожу ночью министра, убедительно его прошу проконтролировать, оказать помощь, потому что вони будет столько, что дальше некуда. А он мне говорит, успокойтесь, о чем вы говорите? Царапина на затылке и синяк под глазом, никакой там угрозы здоровью нет. Я говорю, ну вы все равно соберите людей, посмотрите, чтобы все было нормально. Через полчаса он кричит, отпустите меня, потому что же ему через жену дают информацию, что все уже на площади без него поделили власть. Он рвется туда на площадь, ему врачи говорят, подожди, закончим консилиум, капельница в вене, чтобы криз не наступил. Он, говорит, нет, я на площадь. Через 4 часа на площади все прекратилось, ему оказали услуги, говорят, на амбулаторное лечение. А мне звонят и говорят, что из больницы его не могут выпроводить. Я говорю, как, он же рвался? А сейчас не хочет. В два одеяла завернулся, жена сидит рядом, он лежит в постели. Я думаю, что же такое происходит? А он, нашел там себе отстойничек, где тихонечко отлежаться. Не получилось. И в это время, после этой площади, туда бежит на всех порах, бросивши эту боевую молодежь, Рымашевский, тоже в больницу прятаться. «Мне по голове дали». По голове дали, ну так ты же мужик. Чего ты прибежал и рыдаешь в этой больнице? Ну что, дали по голове, ну и что? Видите, по голове дали, синяк под глазом, ай-ай-ай. Ну ты же сам хотел, чтобы тебе этот синяк под глаз посадили. Ты же так лежал. Я уже думал, умер, когда я его увидел на российских СМИ, несут в палатке. Думаю, все, никогда не отмажешься, смотрю – живой. До смешного доходит. Позор! Они еще хотели быть президентами! Какой ты Президент, если тебе по морде дали, и ты вопишь на весь мир? Чего ты вопишь? Какой же ты Президент? Ты же должен терпеть, тебе же завтра 70 лет, а ты еще не научился своими мозгами шевелить. Но мы их из больницы убрали. Сегодня они разговаривают со следователями. Поэтому, вот вам история одной провокации. А вы как это сплели в средствах массовой информации? Что толпа обезумевших пошла штурмовать Дом правительства, потому что избили Некляева и Статкевича туда приписали. Начинаю узнавать, где били Статкевича? А мне говорят, Статкевич на площади, никто его не избил. А они в СМИ клепят, что Лукашенко побил всех, побил всех. Это первое.

Второе, вы знаете, что на площади должно было произойти на самом деле? Я поручил Якубовичу, я уже говорил, опубликовать все, в том числе и позицию некоторых дипломатов. В этой связи отмечу Министра иностранных дел Германии, с которым Некляев встречался накануне. Он его попросил, если вы идете на площадь, сделайте, чтобы это было мирно. Некляев там поклялся. Но площадь решала не эту задачу, не давление на Лукашенко, не еще там чего-то, все пришедшие на площадь, и прежде всего альтернативщики, знали, что они проиграли. Нельзя фальсифицировать выборы, если 80% за тебя проголосовало. Вы приехали журналисты, иностранные наблюдатели и прочие, хоть один из вас говорил накануне, что у кого-то кроме Лукашенко есть шанс выиграть эти выборы? Никто. Вы все заявили, что действующий Президент победит. Так чего же вы под сомнение сейчас ставите выборы? И они это понимали. Ну зачем нужна была площадь? Почитайте на сайтах неких партизан и прочее, он открыто сказал, что цель его раскрутиться в президентской компании, как и других, и с этого трамплина выйти на парламентские выборы. Ну надо же старость обеспечить. И на площади они должны были принять решение по лидеру: кто будет вместо Миленкевича лидером оппозиции. Место вакантное. Все работали, у Некляево было больше денег и людей, на это. Чтобы стать лидером оппозиции. И на площади надо было это объявить, но об этом узнал Санников. Вы же знаете, кто такой Санников, не хуже, чем я. Если еще Санников узнал, это еще полбеды, но узнала мамка и говорит, нет, ты будешь лидером. Ей, видите ли, первой леди захотелось быть. Поэтому она и фашизм увидела в нашей стране. И начала толкать Санникова к тому, чтобы он на площади об этом заявил. Рымашевский пришел в неистовство. Человек с повернутой башней, это 100%, и вы не станете спорить. Это человек, для которого ничего нет ни в политике, ни в жизни. Он заявил так, что я этим козлам пророссийским не дам захватить власть. И начал на площади возле вокзала собирать своих людей. Он там собрался и колонной они пошлю сюда. И у них уже наметилась драка, и тот, кто видел их выступление возле Профсоюзов, они уже видели эту драчку. Когда кто-то повел из них на площадь Независимости, не все с этим были согласны. То есть площадь должна была решить, кто же завтра будет лидером оппозиции, а значит, кто больше получить с Запада в виде грантов. А может быть, еще и из России, я не исключаю, поскольку эти деятели и оттуда от некоторых людей получали деньги. Это было очень важно. И на площади должен был решиться этот вопрос. Но они избрали тот путь, который избрали. Они перекрыли улицу, они заявили о том, что идем на администрацию Президента, открываю вам секрет, я снимаю трубку и начальнику службы безопасности приказываю, убрать от резиденции все посты службы безопасности. Пусть идут. Они, во-первых, стушевались, что милиции нет. Они ждали, что их в кольцо кто-то возьмет, и они картинку всем покажут. Все послы колонной шли вместе с демонстрантами. Это еще Министр иностранных дел разбирается. Мы посмотрим, кто дал право послам участвовать в несанкционированной акции. Они решили по ходу в резиденции не лезть, потому что мало не покажется – это правда. Если бы только вы дернулись к резиденции, мало бы не показалось. Вы пошли мимо. Вы спаивали эту молодежь по ходу, у нас есть эти кадры. Вы там тащили дизель-генератор или еще что-то там, чтобы на весь город вещать. Вы раздавали водку, у вас были канистры с бензином, не знаю, то ли для дизельного генератора, то ли для чего. У вас были бутылки с бензином, не знаю, для чего. Они все остались на площади, когда милиция отсекла головку от толпы, 5 000 человек примерно их было. Они все побросали, мол у нас ничего не было. А это что? Это не наше. Я приказал, чтобы Сидорский не убирал. Идите и смотрите, что там есть. Мирная демонстрация пришли, штыри, лом, зубила, лопата, секачи, что лед рубят на тротуарах. Мы это все видели. Я что ли вас туда просил приходить? И я опять Министра внутренних дел сдерживаю. Передо мной весь экран, я в резиденции был, я это все вижу, не трогайте. Перейдут Рубикон – получат. Вы его перешли, вы пошли на штурм правительственного здания. Вы начали ломать и крошить, тогда милиция вам очень мягко ответила. Родные мои, очень мягко. Никто не погиб, никаких спецсредств не применили. Ну а палкой по голове получили – так это самое меньшее зло, что могла быть в результате этих погромов. Это так в первом приближении. Но чтобы это вам не сумбурно было, мы это все вам изложим в ближайшее время, милости просим. Как мы когда-то печатали документы КГК по коррупции, точно так все опубликуйте с председателем КГБ и Министром внутренних дел. Все документы, которые есть. Если кто-то будет настаивать на том, чтобы мы ему документы показали или захочет в суд пойти. Пусть пойдет. Мы это должны все опубликовать. Все, что показывали, у нас есть документы. Где, кто говорил накануне. Что говорили, как говорили. Кто с Украины людей вез, 20 анархистов приехали из России. И другие были, мы их там обнаружили. С нескольких стран люди были, это не чисто белорусский был вариант. Сценарий один и тот же. Я же вас предупреждал, если начнется какая заварушка, то у нас горючего вещества хватает, чтобы его подбросить. Но я вас тоже предупреждал, ребята, вы не с тем связались. Я прятаться в подвале не буду. Поэтому, давайте на этом закончим. Закончим. Больше бестолковой демократии в стране не будет. Мы не дадим растерзать страну. Мы знаем, чего это стоит.

Некляев сейчас находится в СИЗО. Вы думаете, что мы его выкрали и куда-то увезли? Нет. Таких подарков больше не будет. Виноват – отвечай. Там 639 человек. Не надо говорить о Некляеве. Вы лучше у меня спросите про тех, кого они туда завели и спровоцировали. Вот вы про них лучше спросите. Мы идентифицировали, там все лица, там старше 20 лет ни одного человека. Были несколько, не хочу плохое слово говорить, вы их видели, они всегда на демонстрациях ходях и если надо дискредитировать демонстрацию, то операторы его снимают. Но в основном там же пацанье, зачем вы их туда повели?

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия