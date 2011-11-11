Александр Лукашенко о назначении Тура: Крайне важно, чтобы в экономическом блоке Администрации Президента произошли серьезные перестановки

Экономический блок Администрации Президента должен работать с преломлением на политику и не дублировать деятельность правительства. Такое поручение дал Александр Лукашенко, назначая на должность заместителя главы Администрации Президента доктора экономических наук, профессора Андрея Тура.

16 лет он был заместителем министра экономики страны. Участвовал не только в разработке, но и реализации важнейших государственных программ, в том числе и социально-экономического развития республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для нас крайне важно, чтобы в экономическом блоке Администрации Президента произошли серьезные перестановки. Мы должны от мелочной опеки, от поиска крючков, запятых в документах, которые направляются Правительством сюда, перейти к выполнению своих функций: контроля и ориентации Президента на существенные факторы, которые содержатся в тех или иных документах по экономическим вопросам, поступающим на уровень Президента. Экономический блок здесь должен не дублировать деятельность Правительства, а приобрести политическую окраску, потому что Администрация Президента – это политический орган. И экономика здесь должна преломляться через политику.

Вы, откровенно говоря, это можете сделать. То, что Вы можете вести полемику, то, что Вы человек образованный, грамотный, то, что Вы обладаете огромным материалом, очень важно. Потому что у нас много экономических практиков в Администрации Президента, и это порой опускает их на уровень деятельности предприятий.