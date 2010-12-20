Александр Лукашенко о наказании участников и организаторов беспорядков в Минске 19 декабря

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будут сидеть все по закону. Сидеть в тюрьме будут только в соответствии с решением суда и по закону. Я в тюрьму не сажаю. У меня есть только единственное право – помиловать человека. В тюрьму Президент никого не сажал и сажать не будет.

Один из альтернативщиков уже прошелся по казематам тюрьмы, и я его вытащил в 2002 или 2201 году из этой тюрьмы. И вот получил. Мало того, что его зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, несмотря на то, что последние пять лет он в Беларуси не проживал, а в соответствии с нашим законодательством на пост главы государства может баллотироваться гражданин Беларуси, который в том числе последние пять лет жил на территории страны. Однако мы зарегистрировали его, и вот результат. До 70 лет дожил и вдруг захотел стать политиком. У нас не запрещено это. Только нужно ценить то, что тебе пошли навстречу по всем направлениям.

Поэтому нечего сегодня говорить о тюрьме. В тюрьму у нас никто никого не загоняет, если человек сам туда не стремится.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия