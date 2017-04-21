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Александр Лукашенко о доверии между бизнесом и властью: «Работать без оглядки и понимать, что никто не начнет выколачивать взятки»

21 апреля 2017 19:24
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Новости Беларуси. Отдельная тема – предпринимательство. Президент подчеркивает: необходимо укреплять доверие между властью и бизнесом. Условия открытия и ведения дела должны быть просты и понятны, причем не на бумаге, а на деле.

Минимум проверок и административных процедур – максимум ответственности на самих предпринимателях.

Потепление бизнес-климата Александр Лукашенко лично предлагает обсуждать, что называется, «всем миром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать. Чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и

понимать, что никто незаконно к нему не придет и не начнет выколачивать из него взятки.

Вот это надо сделать прежде всего, и в этом плане вы можете рассчитывать на мою поддержку.

Тезисы, озвученные Президентом, уже активно обсуждают представители деловых кругов. Сергей Новицкий не просто слушал Послание, новые принципы работы сразу «примерял» на собственный бизнес.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Сегодня нужно настолько дать возможность заниматься бизнесом, тому, кто это хочет, насколько это можно в рамках государства.

То есть облегчить создание бизнеса как на этапе его становления, так и ведение бизнеса.

И уменьшить количество контроля надзорных мероприятий, особенно для тех предприятий, которые работают стабильно, работают эффективно, уплачивают налоги и так далее.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Александр Лукашенко

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