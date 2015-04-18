Александр Лукашенко о декрете о тунеядцах: Если мы где-то ошиблись — поправим

Новости Беларуси. Декрет №3 направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. Об этом глава государства сообщил 18 апреля журналистам во время республиканского субботника. Возможность заработать дадут всем.

Как отметил Александр Лукашенко, те, кто сегодня действительно трудится, полностью поддерживают Декрет. До конца года ситуация будет под особым контролем, чтобы никто незаконно не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никто никуда агулом не попадет. Те, кто попал в сложную ситуацию, для них есть соответствующее законодательство: люди с ограниченными возможностями, инвалиды и так далее. У нас-то в стране столько льгот и привилегий для этих людей… Те, кто трудятся и деток растят, по-моему, до 7 лет, чего переживать?! До семи лет ты никакой не тунеядец, расти своих детей. К примеру я говорю. Поэтому не надо особо переживать в этом плане. Декрет этот направлен против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. Те, кто сегодня трудится, хочет трудиться, они всеми фибрами души, всеми руками «за». Потому что, наверное, не очень, когда ты работаешь с утра до вечера и смотришь, чтобы семью накормить, одеться и так далее, а некоторые, вообще не напрягаясь, на «Лексусах», «БМВ», «Мерседесах» разъезжают, не уплачивая даже копейки налогов в государственную казну. В поликлинику, школу, детский сад, еще куда-то — они первыми. Так там тоже деньги, это же построено за деньги людей. Поэтому все должны нести соответствующую нагрузку.

Но мы очень аккуратно, я в том числе, отслеживаем всю эту информацию в СМИ, где некая обеспокоенность. Мы ведем сейчас мониторинг последних решений. Поэтому не надо переживать и напрягаться. Не надо. Все будет нормально.

Предлагая этот декрет обществу, я исходил из настроений и тех, кто работает. Вам приятно, когда разгильдяй, который ни черта не делает, сегодня шикует? Нет. Я с советских времен это помню. Поэтому мы имели в виду это. Ошиблись — поправим. Но надо дать возможность, чтобы этот документ поработал.