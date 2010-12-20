Александр Лукашенко о дальнейшей модернизации политической жизни в Беларуси

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем делаться все, что необходимо на сегодняшний день и в сфере политики, и в сфере экономики. Мы не будем рваться по заранее начертанному в чьих-то умах образцу. На международной арене, в Организации объединенных наций, мне это пришлось озвучить от имени Беларуси, выступили за различные пути развития государств, своеобразие каждого пути. Каждое государство имеет свои принципиальные особенности и отличия, в силу этого оно и должно развиваться. Поэтому мы будем делать и в политическом отношении, и в экономическом только то, что нужно нашему народу.

Сейчас очень много звучало в СМИ, в том числе в белорусских, идея о том, что после выборов Лукашенко должен обязательно проводить другой курс. Скажите, тогда за что люди голосовали? Принципиально иного курса не будет, мы будет идти от жизни.

Какой принципиально новый курс может быть в сельскохозяйственном секторе? Я беру этот сектор, потому что значение его во сто крат будет возрастать, потому что есть нечего: 2 млрд. человек в мире на сегодняшний день, по оценкам ООН, голодают.

Мы определились, нащупали ту единственную ниточку, за которую уцепились, и тот путь, по которому должен идти этот сектор, а это 30% населения страны.

Что, мы здесь должны изменить что-то? Есть альтернатива все поделить на куски, каждому дать кусок земли - кому десять соток, кому два гектара, кому 20, полтрактора - иди работай. Вы хотите сказать, что это наш путь? Нет. Мы нащупали, проверили, апробировали будущие наши шаги во всех секторах экономики и политики.

Многие сегодня трезвонят: нужна партийная система. Ради Бога. Если завтра у нас появятся партии, но принципиально, когда я буду поддерживать этот курс, партии должны выкристаллизовываться в массах. Они должны снизу расти, а не создаваться сверху, как в некоторых государствах. Снизу - буду приветствовать, я подчинюсь этому процессу и буду способствовать партийному строительству. Сверху - никаких партий власти и других партий не будет. Я этим заниматься не буду.

Обратимся к здравоохранению. От чего мы там должны отказаться, что связано с предыдущим курсом, что не нравится? Мы фактически на ноги поставили здравоохранение. Никогда оно не получало столько, сколько теперь. Мы модернизировали почти все больницы. В Минске у нас немного осталось, так случилось, что Минск отстал.

В течение двух лет, договоренность об этом достигнута с мэром Минска, закончим модернизацию здравоохранения в столице.

Мы создали уникальную систему построения здравоохранения в нашей стране. У нас есть своя система здравоохранения, ее финансирование. Может, она несовершенная, может, есть более совершенная, более справедливая система, но наш народ хочет эту. Мы в этом ключе и действуем.

Но это не значит, что все направления, будут застывшими. Мы будем идти вперед, бкдем модернизироваться, на суперсовременных технологиях, новых научных открытий, новых технологических укладов.

Мы все знаем, как идти, и можем быстро пройти этот путь. Вопрос в одном, как и у любого государства, - денежные средства. Если нам удастся как в эту пятилетку, несмотря на кризисные годы, мы эти проблемы решим быстрее.

Мы будем без всяких коренных ломок совершенствовать ту модель, которая создана в Беларуси. Мы не пойдем на ее слом, ибо нас не поймут как минимум 80% людей, которые вчера пришли на участки в надежде на то, что та политика, которая проводится и заявлена на Всебелорусском народном собрании, будет осуществляться после выборов.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия