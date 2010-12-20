Александр Лукашенко о будущем Беларуси и белорусского народа

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера граждане страны сделали свой выбор осознанно, взвешенно, имея на руках все аргументы «за» и «против.

У любого честного и непредвзятого человека этот выбор не вызывает никаких сомнений. Те, кто помнит, какой Беларусь была в середине 90-х, и видит, какой она стала теперь, говорит - это небо и земля. Получив в наследство нищую, доведенную до ручки страну, мы возродили новую, суверенную, независимую Беларусь.

Независимость из фигового листка декларации превратилась в политическую реальность. Экономика стала действительно национальной, работающей в интересах народа, а не придатком зарубежных корпораций. Возродилось село. Вышли на качественно новый уровень медицина и образование. Люди не подвергаются дискриминации ни по национальности, ни по вере, ни по языку, на котором говорят. Имеют стабильную работу, зарплату и уверенность в завтрашнем дне.

Но то, что мы имеем сейчас, – это малая толика того, что мы будем иметь в будущем. Если четко и последовательно, не шарахаясь, пойдем избранным путем. У нас есть не фантазии и маниловские мечты, а ясный и четкий, а главное – реалистичный, план действий. На IV Всебелорусском народном собрании в этом зале мы этот план утвердили.

Во всех без исключения сферах нашей жизни: от экономики до развития гражданского общества, мы знаем, что и как делать, и к чему стремиться.

Потенциал народа огромен. Но его надо реализовать. Богатая, как в передовых странах мира, жизнь не упадет к нам с неба. И никто кроме нас самих не превратит мечту в реальность.

Я уверен, за следующие пять лет Беларусь существенно преобразится. А по качеству жизни людей вплотную приблизится к среднеевропейскому уровню. Но и работать придется лучше и производительнее, чем сегодня.

Беларусь вступает в новую эпоху инновационного развития с опорой на интеллект, инициативу своих граждан. Так решил наш народ.

И я, как руководитель этого государства, ответственно и честно выполню свой долг перед белорусами.

Еще раз хочу выразить сердечную признательность соотечественникам за сделанный выбор, за веру в то, что мы вместе построим новую, сильную, богатую, независимую, европейскую страну.

Я хочу также поблагодарить наблюдателей и журналистов, которые работали на наших выборах. Прежде всего, хочу поблагодарить свою инициативную группу, которая бескорыстно, беззаветно собирала подписи в поддержку Президента. Я хочу поблагодарить своих доверенных лиц, всю вертикаль власти за ту колоссальную работу, которую они проделали. Но моя особая благодарность – Центральной избирательной комиссии, всем комиссиям, и особенно участковым комиссиям, которые в этот раз выдержали неимоверный пресс со стороны отдельных наших недоброжелателей. А их там было немало. Вы выстояли и вы это сделали не только ради действующего Президента. Вы это делали ради себя, нашего государства, своих детей.

Это великая заповедь для действующего Президента для того, чтобы во имя этого жертвовать собой и нести этот тяжелейший крест, который водрузили на тебя твой народ и Господь. Благодарю!

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия