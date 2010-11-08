Александр Лукашенко – Николасу Мадуро: Мы полны решимости реализовать все договоренности с Венесуэлой

Беларусь намерена реализовать все достигнутые договоренности с Венесуэлой. Об этом восьмого ноября заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны Николасом Мадуро. Речь шла о совместных проектах, которые обсуждались во время последних визитов на высшем уровне.

Белорусско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Товарооборот между двумя странами растет. Так, в прошлом году он увеличился на треть и превысил 230 млн долларов. Беларусь поставляет в Венесуэлу более 100 видов отечественных товаров. Повышенным спросом пользуются тракторы, тягачи и калийные удобрения. Кроме этого, в Боливарианской республике работает совместное предприятие по добыче нефти и газа.

Восьмого ноября стороны затронули вопросы совместного выхода на другие рынки Латинской Америки. В частности, Боливию, Никарагуа и Эквадор. В ближайшее время в Венесуэле откроются два завода по производству грузовиков и тракторов белорусских марок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прошу очень прошу вас передать самые добрые слова моему другу Уго Чавесу. Скажите ему, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности, которые мы достигли на нашей последней встречи.

Во время вашего визита мы готовы к обсуждению всех вопросов, готовы к выработке новых предложений, а также готовы выслушать ваши предложения по поводу нашего дальнейшего сотрудничества. Словом, это очень хороший визит после такой крупномасштабной встречи. Я думаю, что он даст свои положительные результаты.

Николас Мадуро, министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла:

Господин Президент, мы очень ценим возможность встретиться с Вами Главная задача моей поездки – это укрепить те позиции, которые обсуждались во время недавней поездки президента Чавеса. Хочу отметить, что те договоренности в области энергетике, которые были достигнуты три недели назад, уже получили свое развитие.