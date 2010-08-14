Александр Лукашенко: Никаких тайных договоренностей у России и США по поводу Беларуси нет

Об этом Президент заявил, отвечая на вопрос возможности сговора двух стран в отношении судьбы нашей страны.

Более того, Беларусь способна и хотела бы нормализовать отношения с США. Уже немало сделано в этом направлении. Есть много тем для переговоров, как с белорусской, так и с американской стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мы не просто готовы, мы немало сделали в этом направлении. Если США хотят улучшить с нами отношения, мы к этому готовы. У нас есть много тем для переговоров. Есть с нашей стороны предложения, есть предложения с американской стороны. Думаю, что все эти вопросы можно решить в рамках переговоров. Мы способны и хотели бы нормализовать отношения с США – мы об этом постоянно говорим и это не скрываем. Что касается «перезагрузки» отношений России и США, я хотел бы у вас спросить, может быть риторически, они «перезагрузились»? По-моему, вряд ли. Особенно эти шпионские скандалы. Когда президент России в Америке, а тут выкатывают целую кампанию на следующий день – это, знаете, не по форме, не по содержанию не тянет на «перезагрузку». Но мы хотели бы, чтобы эти два ядерных государства имели хорошие отношения. И мы всячески будем этому способствовать. Если они хотят «перезагружаться» в направлении Беларуси, в плане ее демократизации, перестроить, сломать, стереть – не получится. Мир совершенно другой: ни у Америки, ни у России это не получится. Но, я больше хочу сказать, никаких тайных договоренностей у российского руководства и администрации президента США по поводу Беларуси нет. Это я знаю точно. Америка придерживается своей позиции. Россия свою позицию резко поменяла и пытается, прежде всего, Президента Беларуси отстроить, наклонить перед известными политическими событиями. Но вы тоже меня давно знаете, в этом отношении я также не меняюсь – наклонять меня бесперспективно и бесполезно. У меня есть интересы – это интересы белорусского народа, я буду делать все, чтобы свято их блюсти, и не создать проблем нашим соседям, прежде всего, русскому человеку, что я всегда демонстрировал и демонстрирую. Если Россия хочет нормальных отношений с нами, как должно быть, думаю, мы их построим.

Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, посещая Минскую область. В частности, – по складывающейся ситуации вокруг строительства первой белорусской атомной станции. Глава государства признал, что существует проблема по договоренностям с российской стороной. Причем факторы, которые тормозят этот процесс, по словам Александра Лукашенко, чисто субъективные.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать недавние заявления его российского коллеги Дмитрия Медведева о том, что белорусский лидер якобы обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но этого до сих пор не сделал. По словам Александра Лукашенко, президент России не договаривает всех вещей по поводу сделанных ранее высказываний.

Лукашенко заявил о готовности Беларуси направить дополнительную помощь России для тушения пожаров. Говоря о принятом решении направить туда наших спасателей, Президент уточнил, что никаких звонков руководству России не делал, впрочем, к нему с этим вопросом тоже никто не обращался. Глава государства обратил внимание, что здесь никакой политики нет. Поэтому сообщения в некоторых СМИ о том, что якобы белорусское руководство использует нынешнюю ситуацию с пожарами в России в политических целях, неверны.