Александр Лукашенко недоволен работой правительства

Глава государства поручил уже в ближайшее время подготовить конкретные кадровые предложения.

Это стало основным выводом совещания у Президента по итогам социально-экономического развития страны за 9 месяцев. Проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2010-й Александр Лукашенко отправил на доработку.

Сегодняшнее совещание – одно из самых крупных экономических мероприятий: сюда были приглашены 117 участников. Кроме высших должностных лиц, чиновников из ключевых министерств и ведомств, в зале также присутствовал директорат валообразующих предприятий. Во вступительном слове Александр Лукашенко четко обозначил стратегию жизни страны – 2010 в Беларуси станет годом восстановления быстрого экономического роста.

Президент Беларуси:

«Нельзя забывать, что 2010 год особый, он завершает пятилетие. От того, как в данный период сработаем, будет зависеть достижение намеченных результатов и степень улучшения качества жизни людей. Всё, что мы обещали белорусскому народу. Подчеркиваю – предстоящий год для нас должен стать этапом восстановления быстрого экономического роста».

По версии Правительства, прошедшие 9 месяцев для экономической жизни страны были непростыми. Так, прирост промышленного производства к уровню 2008 года обеспечен только в химической и нефтехимической, топливной и пищевой отраслях. Рентабельность реализованной продукции – чуть более 10%. Темп роста инвестиций был на уровне 114,5% при прогнозе на год 123-125.

Всё это в итоге отразилось и на внешнеэкономической статистике: объем внешней торговли товарами и услугами сложился в объеме 34 миллиардов долларов. В том числе экспорт – чуть более 15 миллиардов, а импорт – более 18. Соответственно внешнеторговое сальдо отрицательное и более 3,5 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко отметил, что ещё есть время поправить положение. Сейчас важно сконцентрировать усилия и средства на решении главных проблем и добиться перелома ситуации, сделать всё, чтобы не сорвать выполнение заданий пятилетки в целом.