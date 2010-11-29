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Александр Лукашенко: Не надо искать у альтернативных кандидатов какой-то компромат

29 ноября 2010 15:23
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Избегать переборов в предвыборной агитации. Это требование к своим доверенным лицам озвучил на встрече в Минске Александр Лукашенко.

В пропаганде и стремлении защитить все, что уже создано, не должно быть популистских лозунгов. Курс, которым живет государство, апробирован временем и нуждается в защите. Однако нельзя давать людям пустых обещаний. По мнению Президента, белорусы сами видят, что создано действующей властью. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей пропаганде, нашей агитации, нашем стремлении защитить все, что мы создали, не должно быть переборов. Потому что в том, что создано, люди сегодня живут. Люди это прекрасно понимают. Если мы лишний раз начнем хвастаться перед людьми или излишне подчеркивать то, что сделано, для нас это будет негативом. Перебора быть не должно ни в чем. Ни в коем случае не надо переходить на личности, когда анализируем предвыборные программы альтернативных кандидатов. Не надо искать у них какой-то компромат.
Все народ видит. Мы должны говорить о себе, должны говорить больше о перспективах.

# Лукашенко

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