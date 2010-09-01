Александр Лукашенко не исключает выгоду от инцидента у российского посольства в Минске для отдельных сил в России

Журналисты попросили прокомментировать недавний инцидент у российского посольства. В отдельных московских СМИ уже стали появляться заявления о причастности к этому белорусского руководства. Александр Лукашенко не исключает обратное — выгоду от инцидента для отдельных сил в России.

К такой версии, считает Президент, стоит внимательнее присмотреться правоохранительным органам.

Александр Лукашенко:

По нашей информации, два негодяя бросили бутылки через забор — забор там вообще открытый, нет барьеров, как в Москве. Для нас это страшное ЧП, потому что у нас этого вообще не бывает. Бросили две бутылки, одна попала в автомобиль и он загорелся. Мы мгновенно все обнаружили и предложили России немедленно реагировать. Они говорят: «Нет, мы не имеем претензий, это мелочи — мы сами справимся». Они сами справились с этим автомобилем, в котором произошло возгорание.

О сути самого инцидента: если говорить о быстрой обвинительной реакции, которая была со стороны России, я тоже начинаю подумывать: кому это было нужно? Нам это надо было в связи с чередой пропангандистких фильмов, кампаний и так далее? Ну уж никак нам это не надо было. Тем более, белорусскому Президенту это во вред. Поэтому спихивать на то, что мы знали и не предотвратили — это подонки и идиоты. Этот обвинительный уклон глашатаев Кремля говорит о том, что нашим правоохранительным органам надо очень серьезно посмотреть на этот инцидент. Атака одна, атака другая, атака третья в средствах массовой информации, беспрецедентное давление в экономике — не получается. Наоборот все выходит. Хотели Президента наклонить — получилось наоборот, тем более, в России. Надо искать другие методы. Поэтому это интересная версия, и мы ее тоже будет отрабатывать.

Скорее всего, им, наверное, был нужен этот инцидент. Чтобы показать: видите, какое правительство там или Лукашенко в Беларуси, чуть ли не сами устроили этот теракт, как они его называют, и подожгли автомобиль у российского посольства. Подонки и негодяи. Больше я в этом плане ничего сказать не могу.

Ну, а то, что мы за это несем ответственность — это совершенно верно. Мы за это отвечаем.