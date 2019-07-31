Александр Лукашенко: Не хочу, чтобы так называемая оппозиция искала подоплёку в моих словах о честности выборов

Новости Беларуси. 7 и 17 ноября нынешнего года, вероятнее всего, состоятся выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»

Эти даты озвучила Лидия Ермошина по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси. Речь шла о грядущей избирательной кампании, которая должна стартовать уже в ближайший понедельник – 5 августа. Основное требование главы государства – чёткое следование Конституции и интересам белорусов. Кроме того, Александр Лукашенко заострил внимание на необходимости большего информирования избирателей и в день голосования, и, что не менее важно, во время предвыборной гонки.