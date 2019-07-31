Александр Лукашенко: Не хочу, чтобы так называемая оппозиция искала подоплёку в моих словах о честности выборов
Новости Беларуси. 7 и 17 ноября нынешнего года, вероятнее всего, состоятся выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Эти даты озвучила Лидия Ермошина по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси. Речь шла о грядущей избирательной кампании, которая должна стартовать уже в ближайший понедельник – 5 августа. Основное требование главы государства – чёткое следование Конституции и интересам белорусов. Кроме того, Александр Лукашенко заострил внимание на необходимости большего информирования избирателей и в день голосования, и, что не менее важно, во время предвыборной гонки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо определить соответствующий формат. Думаю, надо задействовать всех членов комиссии, чтобы они участвовали в этом и информировали население о ходе выборов, подготовке к выборам и в день выборов – информационный центр, как обычно мы это делаем. Я не хочу, чтобы даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплёку в моих словах по поводу открытости, честности проведения выборов. Я здесь не вру и не собираюсь кого-то уводить в сторону. Нам сегодня нет необходимости работать на.. на имидж надо работать всегда, но нет необходимости уж слишком подпрыгивать и себя показывать.
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Напомним, срок полномочий Президента и парламента истекает в 2020 году, но в нашей стране не принято совмещать выборы. Решено развести две избирательные кампании. Так, уже в ноябре белорусам предстоит выбрать 110 депутатов, которые в течение 4 лет будут представлять интересы своих округов в парламенте.