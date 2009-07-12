Александр Лукашенко не готовит младшего сына в качестве преемника

В интервью австрийской газете «Die Presse» Президент Беларуси развеял эти домыслы.

– Демократия, по идее, предполагает, что власть меняется. Вы узаконили через референдум, что у Вас третий президентский срок. И если я правильно читал, Вы сами говорили, что подготавливаете своего младшего сына в качестве преемника. Получается монархия в каком-то плане, – спросил у белорусского лидера австрийский журналист Эдуард Штайнер.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь

– У нас это невозможно. И если я говорил о своем малыше, то это была обычная шутка. Но журналисты это восприняли почему-то всерьез, – сказал глава государства.

Во время беседы Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь через 10 лет видится ему «процветающим государством, к которому никто не будет иметь никаких претензий, в том числе и Австрия».

Отвечая на вопрос, будет ли тогда Александр Лукашенко Президентом Беларуси, глава государства отметил: – Через 10 лет? Вряд ли, конечно. Я думаю, к этому времени вырастут новые люди, которые возьмут в руки страну и поведут ее. Но запомните: в нашей стране кто будет Президентом, очередным, будет определять только белорусский народ. Я помню, как меня избирали. Так тогда решил народ. И это святое право никто не имеет у него, у этого народа, отнять. И я это право у своего народа отнимать не намерен.