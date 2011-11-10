Александр Лукашенко не доволен работой Правительства в ряде сфер

О создании нового механизма распоряжения госимуществом шла речь на совещании у президента. Более двух тысяч объектов сейчас простаивают. Правительство предложило новую систему работы, с которой глава государства не согласился. Итог совещания – до первого января должен заработать единый документ с понятной и простой схемой распоряжением госимуществом.

Еще до совещания по настрою его участников было видно: каждый пришел со своим мнением. И уже по выступлению вице-премьера Сергея Румаса стало понятно, что к общему знаменателю все предложения не удалось подвести и Правительству.

Проблем в рациональном использовании госимущества более чем предостаточно. Простаивают здания, неэффективно используются акции. И причиной этому часто становится даже банальное неумение чиновников разобраться в массе нормативных актов. При этом, каждое шестое поручение президента выполняется лишь частично.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Во-первых, работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества носит бессистемный характер, насквозь пронизана формализмом и безответственностью. Не ведется работа по привлечению инвесторов.

Во-вторых, если посмотреть как предоставляется государственное имущество в аренду, то выявляются многочисленные нарушения: от формализма при проведении инвентаризации до полной бесконтрольности за перечислением в бюджет средств, полученных от аренды.

В-третьих, что касается управления принадлежащими государству акциями, долями в уставных фондах, субъектах хозяйствования, то здесь соответствующие органы должным образом не выполняют функции владельческого надзора.

Не используется сегодня более двух тысяч гособъектов недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент назвал это преступной бесхозяйственностью. Правительство считает: причина – в забюрократизированности процедур. И предлагает ряд полномочий – и своих на местах, и президента – передать министерствам, местным органам и предприятиям.

Александр Лукашенко задал вопрос председателю Комитета госконтроля: что, на его взгляд, мешает сегодня решать вопросы, не меняя системы.

Александр Лукашенко:

Что мешает работать сейчас?

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Чтобы пройти всю процедуру продажи объекта большой стоимости, надо до четырех раз обращаться к главе государства за соответствующим распоряжением.

Александр Лукашенко:

То есть Правительство переживает за перегрузку президента и решило освободить его от этой перегрузки. Так я же не жалуюсь.

Александр Якобсон:

Нерешаемых вопросов в этом деле нет. Есть вопросы в сроках.

Александр Лукашенко:

Так нельзя ли придти один раз к президенту и утвердить выработанные и согласованные на местах решения?

Президент напомнил об ответственности за неиспользованные здания губернаторов. До конца года они и так должны были отчитаться: это поручение, данное в одной из рабочих поездок по регионам. И спросил, какие им еще нужны для этого полномочия.

Борис Батура, председатель Минобисполкома, привел пример, когда по коммунальной собственности принять решение гораздо проще, чем по республиканской. Простаивают помещения, когда частники их просят под производство.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Мы не можем забрать хороший цех, не эксплуатируется 15 лет. Нормальна фирма, просит дать дополнительную площадь.

Александр Лукашенко:

Ты принимай решения и по коммунальной, и по государственной области. Тебе будет представлено такое право.

Губернатор Гродненской области Семен Шапиро рассказал о своем опыте. Все решения по госсобственности у них принимаются коллегиально. Это предупреждает ошибку.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Мы коллегиально рассматриваем и даем добро на аукцион. По-другому быть не может. И сразу прокуроры и все остальные руководители правоохранительной системы контролируют, как идет дальше аукцион, они знают, что это продается.

Всплыла и еще одна тема. Выкупленные частниками земли часто простаивают без строительства до лучших времен. Президент тут же дал поручение: ввести временные рамки. Срок – год. Иначе земля будет изыматься.

Еще проблема. В той же Гродненской области в список предприятий, отданных под приватизацию, попало успешно работающее и приносящее немалый доход региону. Губернатора в известность не поставили.

Президент жестко потребовал изучить ситуацию по всем регионам и отдать губернаторам по распоряжению госимуществом максимум полномочий, но и усилить ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Да, действительно, нам надо упростить. И, во-первых, неиспользуемое имущество, то есть брошенное (военные городки, конюшни и прочее), – это одно. Имущество, которое используется, но используется пока неэффективно – это совсем другое. И все в одну кучу валить ни в коем случае нельзя. Одно дело, когда там работает трудовой коллектив, но работает плохо. Надо спросить с этих людей, прежде чем продавать этот коллектив и это имущество, почему плохо работает. И организовать эту работу. А просто с себя сбагрить – это проще.

Еще раз подчеркиваю: за президентом надо оставлять стратегические вопросы. За Правительством – то же самое, но чуть-чуть, может быть, поменьше. Все остальное должно продаваться на местах. Без всякой бюрократии.

Выработайте механизм и пусть реализовывают его в течение 2012 года. Вот будет у вас ударное время для того, чтобы вовлечь в оборот неиспользуемое имущество.

Таким образом, президент выступает за более глубокую либерализацию, нежели это предлагает Правительство. Новая система должна быть простой и понятной, прописанной в едином документе. И заработать уже с нового года.

Привел и пример хозяйского подхода. Так, в центре Минска запросто можно снести здания, которые давно не используются. Построить на их месте дома для многодетных семей.

Александр Лукашенко:

Сделайте мне три таких дома, возьмите на контроль. Проконтролируйте, сколько будет стоить эта «свечка». Почему по-хозяйски не подходим к решению этих вопросов, таким образом? Вот где-то снесет Ладутько ненужное, хлам, а там построят небольшой комплекс или хотя бы один дом для многодетной семьи.

Президент не доволен работой Правительства не только в части распоряжения госимуществом. Погоня за рыночной экономикой и, как следствие, принимаемые решения часто не соответствуют задачам IV Всебелорусского народного собрания.

Александр Лукашенко:

Я не хочу давать каких-то оценок, скажу только одно, что вы значительно уступаете прежнему правительству. Волокита какая-то лишняя, согласования, боязнь принятия решений — это еще полбеды. Но ваши последние предложения, не знаю, кто является их идеологом, идут вразрез с теми решениями, которые определило Всебелорусское народное собрание.

Если вы не согласны с тем, что я говорю, давайте всех вас переведем на жизненные устои, те рельсы, по которым движется сегодня небогатая часть населения. Попробуйте вы пожить в этих условиях. Вот тогда вы, видимо, поймете, что такое чистый рынок и как мы в этой ситуации должны действовать.

Вы-то человек опытный, прекрасно понимаете, что особенно в нашей ситуации очень часто нам приходилось раньше и придется впредь вручную регулировать некоторые процессы. А не то, что доллар подскочил, и давайте к этому доллару бегом все побежали.

Надо начинать работать не в кабинетах, а непосредственно на земле, предприятиях — с рабочими и крестьянами. Тогда вы поймете, что такое рынок, как живет сегодня крестьянин, рабочий, да и уже большая часть интеллигенции. Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи.

И что за практика кивать на старое Правительство, Михаил Владимирович? Если вы сделаете то, что сделало старое Правительство, я лично Вас награжу самой высокой наградой. И учтете ошибки, которые были допущены.

Оценка работе Правительства будет дана первого мая вместе с итогами социально-экономического развития за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого момента у Совета Министров есть шанс исправить ситуацию.