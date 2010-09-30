Александр Лукашенко назначил новых управленцев

Александр Лукашенко назначил Николая Домашкевича своим помощником — главным инспектором по Витебской области. Заместителями министра укомплектовано спортивное ведомство. Новые руководители в Горецком, Несвижском и Ивьевском районах, а также в минской вертикали власти. Президент согласовал назначение ректоров двух белорусских вузов и топ-менеджеров некоторых госпредприятий.

О том, что кадры решают всё, Александр Лукашенко повторял неоднократно. Поэтому неудивительно, что Глава государства особенно внимательно рассматривает предложенные кандидатуры будущих управленцев. Так было и с назначенными сегодня.

Пожалуй, самый известный и опытный в списке — Николай Домашкевич. До декабря 2009 он работал в должности управляющего делами Президента, а еще раньше — губернатором Минщины. Сегодня Александр Лукашенко назначил его своим помощником — главным инспектором по Витебской области. Регион для Домашкевича тоже знакомый.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Вас туда посылаю не потому, что Вас надо трудоустроить — у меня такой цели нет. Главное, чтобы туда пришел новый человек. Ну, новый-старый человек, можно сказать, который знает Витебскую область, но меньше знаком с реальным сектором экономики, но человек очень активный и, возможно, очень перспективный.

Полный комплект управленцев и в спортивном ведомстве. Первым замом теперь работает Григорий Косяченко, его коллегой в должности заместителя министра будет Сергей Неред. Плюс новый глава департамента по туризму. Президент строго заметил, что 2012 год станет экзаменом для спортивных чиновников.

Александр Лукашенко:

Тусуем мы кадры в Минспорта, а толку нет. Поэтому вас хочу категорически предупредить: контроль будет жесточайший, должны быть результаты. 12-й год на носу — это для вас экзамен. Вы люди не новые в спорте, в том числе и спортивные чиновники. Вы не новые и вы это знаете — все снизу пришли. Действуйте. Действуйте принципиально, не оглядываясь.

Григорий Косяченко, первый заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Прежде всего, необходимо создать благоприятные условия для населения для занятий физической культурой и спортом. Также необходимо посмотреть существующую базу, провести ее паспортизацию. Главная задача — это, естественно, Олимпийские игры и достижение максимального результата — 25 медалей.

Кадровые изменения в руководстве Минска. Бывший директор комбината силикатных изделий Игорь Васильев станет первым заместителем минского мэра. Вотчиной его тезки Игоря Кудревича станет Первомайский район города.

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Круг вопросов, который мне предстоит возглавить, это коммунальная сфера. Начнем с того, чтобы исключить все жалобы и нарекания на коммуналку.

Новые руководители в исполкомовской вертикали. Александр Лукашенко согласился на назначение Евгения Шинкевича управделами, а Владимира Кунцевича — членом Гродненского облисполкома. Ивьевский район возглавит Михаил Волчецкий. А вот Игорь Макар, работавший в передовом Несвиже, поедет поднимать Горки. По карьерной лестнице поднимется бывший первый зам, а ныне — председатель Несвижкого райисполкома Иван Крупко.

Александр Лукашенко:

Как только Вы Горецкий район сделаете Несвижским районом — всё, Вам там уже делать нечего. Я это честно и откровенно говорю. А сделать там можно, потенциал большой, Академия на месте, город неплохой. Я думаю, Вам понравится этот город. Объем работ в два раза больше, если не в три.

Новый заместитель у начальника Белорусской железной дороги. Им стал Петр Стоцкий. От приставки «и. о.» избавился глава «Гродно-Азот» Игорь Жилин. В июле Александр Лукашенко лично посещал флагман белорусской химической промышленности.

Александр Лукашенко:

Мы не ошиблись, да и все сегодня говорят, что Игорь Федорович — это находка для этого завода. Очень хотелось бы, чтобы так оно и было. Меня очень это радует. Я думал, что Вы — какой-то рыночный пошив Чубайса. Оказалось, Вы — настоящий хозяйственник. Вы зададите перспективу, особенно в условиях реалии. И не забываете всё то, что было наработано в советские времена.

В культурной жизни Беларуси не должно быть застоя. Такое требование Главы государства прозвучало в адрес двух новых ректоров: Михаил Борозна будет руководить Академией искусств, а Екатерина Дулова — Академией музыки.

От всех назначенных Президент потребовал одного — работать на результат.

Наталья Бреус, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.