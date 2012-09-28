Александр Лукашенко, назначая нового посла Беларуси в Индии: Мы там работаем пока неважно

Новости Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел ряд кадровых вопросов. В частности, президент назначил новых послов в Индии, Гамбии, Ираке, Анголе и Боливии. Главой государства также согласовано назначение первого заместителя Мингорисполкома, глав районов столицы и директоров ряда предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Прима, работавший в должности заместителя министра промышленности, отправится послом в Индию.

Александр Лукашенко:

Этот регион очень важен для Беларуси, прежде всего в промышленном отношении. Индия - очень перспективная для нас страна, это гигантская страна с огромным потреблением различного вида товаров. Мы там работаем пока неважно.

Я бывал в Индии, по-моему, пару раз наносил визиты туда, и там отношение к нам отличное. С нами готовы работать, начиная от покупки товаров и заканчивая научными разработками, сотрудничеством в научной сфере. Им нужны технологии, которые есть у нас, но мы пока там работаем слабо. Поэтому Вам придется этот пласт поднимать.

Виталий Прима, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Индия:

Во время моего назначения послом Республики Беларусь в Индии Глава государства дал ряд поручений. В первую очередь, это развитие наших отношений с Индией в области промышленной кооперации, в области научно-технического развития, в области обмена технологиями.

По совместительству Виталий Прима будет послом еще и в Шри-Ланке.

Сегодня же президент согласовал назначение руководителей важнейших госпредприятий. Александр Демидов воглавит «Белорусскую нефтяную компанию», Павел Семенюк - объединение «Белресурсы», а Александр Яновский — «Керамин».

И сегодня же, без процедуры собеседования назначен посол в Габоне, Гамбии, Камеруне, Мали, Сенегале и Того по совместительству; посол в Ираке по совместительству; посол в Анголе, Мозамбике и Намибии по совместительству. А также — посол в Боливии и Эквадоре. Кроме этого согласовано назначение Анатолия Лысюка председателем правления «Белинвестбанка».